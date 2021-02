Na finał programu Bloki 200+ poczekamy do końca 2021 roku

Pandemia COVID-19, a także późniejsze udostępnienie bloków energetycznych do prac dwóm wykonawcom to główne przyczyny wydłużenia prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) programu, który ma pomóc w dostosowaniu starych bloków klasy 200 MW do współpracy z coraz większą liczbą odnawialnych źródeł energii.

W realizacji trzeciego, końcowego etapu programu, od grudnia 2019 r. samodzielnie udział biorą Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum z Katowic, a także raciborskie Rafako.

Trzecim uczestnikiem jest konsorcjum w składzie Polimex Mostostal, Transition Technologies, Energoprojekt-Warszawa, Politechnika Warszawska.

Bloki 200 MW, których w Polsce pozostało ok. 40, pełnią bardzo ważną rolę w systemie elektroenergetycznym. O realizację programu i perspektywy z nim związane portal WNP.PL zapytał przedstawicieli NCBR oraz wykonawców zaangażowanych w jego realizację.