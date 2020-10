Na konferencji w Rzeszowie m.in. o bezpieczeństwie energetycznym

Bezpieczeństwo energetyczne Polski w dobie transformacji jest najważniejsze – podkreślali uczestnicy panelu, który odbył się w trakcie konferencji naukowej w Rzeszowie. Konferencja „Bezpieczeństwo energetyczne - filary i perspektywa rozwoju” rozpoczęła się w poniedziałek i potrwa do wtorku.

Jednym z panelistów był prezes PERN Igor Wasilewski, który podkreślił, że "zielony ład" dotyczyć będzie również ropy naftowej.

"W związku z tym mamy świadomość zmian, które zachodzą i są przed nami. To nie będzie działo się nagle i skokow, tylko, tak jak w przypadku węgla, będzie zakreślony pewien horyzont czasowy tych zmian" - powiedział.

Według Wasilewskiego, zużycie paliw w naszym kraju będzie stabilne i - jak ocenił - w ciągu 10 lat będzie wzrastało o ok. 1-2 proc. "To pokazuje, że jeszcze mamy możliwość przygotowania się do tych zmian. To daje nam pewną szansą" - dodał.

Zaznaczył przy tym, że zmiany są nieuniknione i PERN musi być na nie przygotowany. "Już staramy się być bardziej zieloni, np. budujemy instalacje fotowoltaiczne na naszych bazach" - powiedział prezes PERN.

Wasilewski mówił również, że obecnie rozbudowywane są zbiorniki paliwowe na wybrzeżu. Rozbudowywany jest również terminal naftowy w Gdańsku - inwestycja ma się zakończyć w tym roku. "To nasz pomysł na polski hub naftowy w Gdańsku, po to żeby nasi klienci - Orlen, Lotos - sprowadzali różne gatunki ropy z różnych kierunków" - powiedział.

Prezes PERN zapowiedział również, że według planów za cztery lata gotowa ma być druga nitka rurociągu pomorskiego z północy na południe kraju. "Ta inwestycja to będzie bezpieczeństwo energetyczne naszego państwa. Być może będziemy sprzedawać dzięki niej paliwo Białorusi na kierunku Gdańsk-Płock-Adamowo" - powiedział Wasilewski.

Z kolei inny uczestnik panelu dyrektor departamentu współpracy międzynarodowej w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Leszek Jesień mówił m.in. o planach budowy w Polsce kolejnych bloków energetycznych, w tym elektrowni atomowej. Jego zdaniem te inwestycje powinny zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

"Te plany i te inwestycje wyglądają bardzo racjonalnie i mieszczą się w nurcie współczesnego myślenia o elektroenergetyce" - mówił.

W ocenie Jesienia, polski plan energetyczny do 2040/2050 r. wygląda tak, że w 1/3 będziemy pozyskiwać energię z wiatru, 1/3 z fotowoltaiki i 1/3 pochodzić będzie z atomu. Jego zdaniem ten plan powinien "sprawnie funkcjonować".

Jesień zastrzegł przy tym, że plan ten powinien zakładać także możliwość magazynowania energii m.in. w gospodarstwach domowych. Jak powiedział, obszar magazynowania energii obecnie "znakomicie" się rozwija, o czym świadczyć ma ogromna liczba patentów.

Natomiast b. prezes PGNiG Piotr Woźniak, który także uczestniczył w panelu, nawiązując do wypowiedzi prezesa PERN zwrócił uwagę, że widzi pewną niekonsekwencję.

"Z jednej strony godzimy się na to, że Lotos, (w wyniku fuzji z Orlenem) sprzeda swoje bazy paliwowe, a z drugiej strony PERN buduje nowe, co do zasady, takie same bazy paliwowe. Gdzieś powinna być logika w tym postępowaniu" - dodał.

W jego ocenie połączenie Orlenu i Lotosu to "pomyłka".

Pytany przez moderatora panelu czy cel energetyczny UE, który zakłada neutralność emisyjną w 2050 r. jest realny, Woźniak odpowiedział, że jest to "absolutnie nierealny cel". "Gonimy coś czego nie potrafimy zdefiniować. Coś co zdefiniowaliśmy na wczoraj, już dziś jest nieaktualne" - powiedział b. prezes PGNiG.

Tematem rozpoczętej w poniedziałek konferencji jest m.in. bezpieczeństwo energetyczne w obliczu globalnych trendów transformacyjnych. Bierze w niej udział prawie 130 prelegentów z całej Polski, wśród których znajdą się przedstawiciele największych polskich firm energetycznych, administracji, a także eksperci. Z powodu obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa większość uczestniczy w niej zdalnie.

Konferencję organizuje Instytut Polityki Energetycznej we współpracy z Politechniką Rzeszowską. Współorganizatorami są: zakład ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej oraz Studenckie Koło Naukowe "Eurointegracja".