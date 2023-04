Na konflikcie Rosji z Zachodem zyskać może kazachski producent uranu

Kazachski państwowy producent uranu Kazatomprom przygotowuje rezerwy pierwiastka, ze względu na wzrost popytu, co spowodowane jest spadkiem chęci kupowania go od Rosji.

Dotyczy to zwłaszcza niektórych elektrowni jądrowych z Europy Wschodniej, które chcą zawierać nowe kontrakty na dostawy uranu od 2025 roku.

Jak powiedział Yerzhan Mukanow, prezes Kazatompromu, niespokojna sytuacja na arenie międzynarodowej, powoduje, że niektórzy producenci energii z atomu chcą mieć zapas paliwa.

- Przygotowujemy nasze rezerwy do produkcji, tak by móc właściwie odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony rynku – podkreślił Mukanow. Stany Zjednoczone są jednym z krajów, które dążą do tego, by uniezależnić się od wzbogaconego uranu z Rosji, która jest największym dostawcą paliwa jądrowego na świecie.

Jak na razie nie udało się jednak zaprzestać eksportu uranu z Rosji, który zwiększa przychody Kremla. Przewiduje się, że światowy popyt na uran wzrośnie o około 1/3 do 2030 roku. Kazachstan, który produkuje ponad 40 proc. uranu na świecie, planuje utrzymać produkcję na stabilnym poziomie – 22000 ton rocznie.

- Chociaż przewidujemy znaczny wzrost popytu na uran, nie zamierzamy gwałtownie podnosić cen – zapewnił Mukanow. Kazachstan chce otworzyć trzecią już ścieżkę eksportu uranu, tym razem przez chińskie porty. Jak na razie dostarcza go swoim odbiorcom przez Rosję poprzez Morze Kaspijskie i Morze Czarne.

Rosnący popyt na uran widać w Chinach, które będą chciały zasilić swoje nowo powstające elektrownie atomowe i zwiększyć zapasy. Chińczycy chcą według Mukanowa „mieć długofalowe i niezakłócone niczym dostawy.”