Na Majorce rusza produkcja zielonego wodoru

Teresa Ribera, wicepremier rządu Hiszpanii otworzyła 14 marca 2201 pierwszą przemysłową instalację produkcji odnawialnego wodoru w Hiszpanii. Instalacja znajduje się w Lloseta na Majorce. Została zbudowana w ramach projektu Power to Green Hydrogen Mallorca, prowadzonego przez Enagás i Acciona Energía we współpracy z firmami Cemex i Idea. Do zasilania elektrolizera, który ma produkować co najmniej 300 ton wodoru rocznie, będzie wykorzystywana energia słoneczna - poinformowały spółki.

Energię elektryczną potrzebną do zasilania elektrolizera będą dostarczać elektrownie fotowoltaiczne Lloseta (8,5 MW) i Petra (5,85 MW). Platforma GreenH2Chain, opracowana przez Acciona Energía, będzie wykorzystywać technologię blockchain do potwierdzania, że wodór pozyskiwany w zakładzie jest w 100 proc. odnawialny.Celem omawianego projektu jest zmniejszenie emisji CO2 Majorki nawet o 21 tys. ton rocznie po pełnym wdrożeniu ekologicznego ekosystemu wodorowego. Część zielonego wodoru będzie transportowana przez pierwszy w Hiszpanii , jak to określono hydrodukt, który Redexis zbuduje na wyspie.W komunikacie podano, że hydrodukt może być podłączony do sieci dystrybucji gazu ziemnego, którą firma posiada w Palma de Mallorca, co przyczyni się to do dekarbonizacji konsumpcji energii na wyspie. Obecnie kończy się faza administracyjno-przygotowawcza projektu, po której spółka będzie mogła rozpocząć budowę hydroduktu w II kwartale 2022.W komuniście stwierdzono, że zielony wodór będzie miał wiele zastosowań na Majorce, m.in. takich jak paliwo do flot autobusowych i paliwo do wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej dla budynków komercyjnych i publicznych.Podano ponadto, że sektor biznesu również bierze udział we wdrażaniu ekosystemu wodorowego, a jako przykład wskazana została grupa hotelowa Iberostar, która osiągnęła porozumienie w sprawie zastąpienia części zużywanego gazu ziemnego zielonym wodorem.