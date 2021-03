Na Mazowszu powstaną dwie farmy fotowoltaiczne o mocy 30-35 MW każda

Alians OZE oraz AnywhereTo 24 marca 2021 r. zawarły umowę na wykonanie projektów dwóch farm fotowoltaicznych o mocy 30-35 MWp każda. Obie farmy powstaną na Mazowszu.

Według założeń, proces uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę ma zostać zamknięty do końca 2022 r. Projekt zakłada, iż farmy wybudowane mają być w oparciu o panele bifacjal i mocy powyżej 450 kW.- Do tej pory nasze działania opierały się głównie na wdrażaniu mikroinstalacji bądź większych założeń na użytek przedsiębiorstw. Przez ostatnie trzy lata udało nam się wypracować znaczący udział w całym rynku instalacji fotowoltaicznych. Obecnie widzimy ogromny potencjał w segmencie niezależnych elektrowni słonecznych - mówi Jakub Jadziewicz, członek zarządu Alians OZE.Alians OZE tylko w 2020 roku przyłączyła ponad 1,5 tys. instalacji do sieci.