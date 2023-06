Wartość inwestycji w nowe źródła wytwórcze do 2040 r. mają wynieść 726 mld zł., z czego 60 proc. stanowić mają inwestycje w OZE, a 26 proc. inwestycje w energetykę jądrową. Gdyby zaniechać transformacji energetycznej, to koszty byłyby o 300 mld zł większe.

Polski instytut Ekonomiczny (PIE) wylicza, że wartość inwestycji w nowe źródła wytwórcze do 2040 r. mają wynieść 726 mld zł.

Zdaniem PIE nawet o 300 mld zł więcej wynosi koszt alternatywnego (węglowego) scenariusza transformacji energetycznej, opartego w większym stopniu na paliwach kopalnych.

Prawie 3 razy więcej – według scenariusza alternatywnego – wyniesie koszt zakupu paliw kopalnych i uprawnień do emisji CO₂ w 2040 r. (147 mld zł w porównaniu do 50 mld zł w scenariuszu PEP2040).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska 12 czerwca 2023 r. opublikowało Scenariusz 3 do prekonsultacji aktualizacji Krajowego planu na rzecz energii i klimatu (KPEiK) Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040).

- Aktualizacja powstała z powodu zmiany celów polityki klimatycznej Unii Europejskiej, a także zmian na światowym rynku paliw wywołanych napaścią Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. Wymóg aktualizacji obejmował także prognozy cen paliw, uprawnień do emisji CO₂, a także wielkość obecnie zainstalowanych mocy w OZE, co jest istotne zwłaszcza dla generacji z fotowoltaiki – rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce znacząco przekroczył oczekiwania autorów z pierwszej wersji strategii, osiągając 12,7 GW w lutym 2023 r.1 i przekraczając tym samym prognozy na 2040 r. (9,8 GW) - tłumaczy Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) w swoim Tygodniku Gospodarczym PIE.

Znaczący wzrost planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii

Instytut zwraca uwagę, że w aktualizacji strategii PEP2040 można zauważyć znaczący wzrost planowanych inwestycji w odnawialne źródła energii. Moc zainstalowana w fotowoltaice w 2040 r. ma wynieść 45 GW (poprzednio 9,8 GW), w offshore – 17,9 GW (poprzednio 9,6 GW), w onshore – 19,9 GW (poprzednio 6,9 GW), a w biogazie – 3,4 GW (poprzednio 1,4 GW).

Aktualizacja strategii zakłada także budowę 3,5 GW nowych elektrowni szczytowo-pompowych i 5 GW magazynów energii.

Zwiększone są także założenia dotyczące mocy zainstalowanej w energetyce jądrowej – do 5,7 GW w 2040 r. w wielkoskalowej energetyce jądrowej (poprzednio 4,4 GW) i dodatkowo do 2,1 GW małych modułowych elektrowni jądrowych (SMR).

Łącznie zeroemisyjne źródła energii w 2040 r. mają odpowiadać za produkcję 184 TWh (75 proc. zapotrzebowania) w porównaniu do zakładanych pierwotnie 106 TWh. Inwestycje w nowe źródła wytwórcze mają wynieść 726 mld zł do 2040 r., z czego 60 proc. stanowić mają inwestycje w OZE i 26 proc. inwestycje w energetykę jądrową.

Koszty zaniechania transformacji byłyby jeszcze większe

Biorąc pod uwagę debatę nad przyszłością polskiej energetyki, w PIE przygotowano szacunki kosztów dla alternatywnego scenariusza, którego wprowadzenie wydaje się mało prawdopodobne, jednak warto poznać jego potencjalne konsekwencje.

Scenariusz alternatywny zakłada kontynuację już rozpoczętych inwestycji w OZE i elektrownie gazowe tylko do 2030 r. (z wyłączeniem offshore i onshore, które zakładane są na niższym poziomie) i brak inwestycji w wielkoskalową energetykę jądrową. Jednocześnie zakładamy w nim utrzymanie mocy węglowych na takim samym poziomie jak w 2022 r., tak by łączna produkcja energii elektrycznej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) w 2040 r. była identyczna jak w prognozie zaprezentowanej w PEP2040 (244 TWh).

- Scenariusz alternatywny (węglowy) jest o ponad 300 mld zł wyższy niż łączne koszty działania i transformacji systemu elektroenergetycznego – według założeń przyjętych w aktualizacji PEP2040. Mimo że koszty poniesione na nowe jednostki wytwórcze w przypadku scenariusza PEP2040 są ponad dwukrotnie wyższe (726 mld zł wobec 325 mld zł), jest on tańszy zarówno gdy weźmiemy pod uwagę koszty operacyjne (koszt paliwa, modernizacji i utrzymania) jednostek wytwórczych (285 mld zł wobec 543 mld zł), jak i opłaty w ramach systemu ETS (684 mld zł wobec 1124 mld zł). Różnica ta rośnie, gdy spojrzymy poza horyzont 2040 r. - wylicza PIE.

Część inwestycji w zeroemisyjne jednostki wytwórcze będzie musiał udźwignąć sektor prywatny

Jak zaznaczono, zakładając pełną realizację planowanych inwestycji w obu scenariuszach, w 2040 r. koszt zakupu emisji CO₂ i paliw kopalnych w scenariuszu PEP wyniesie 50 mld zł.

- W scenariuszu alternatywnym jest to trzy razy więcej – 147 mld zł. Scenariusz alternatywny oznacza także skumulowane emisje CO₂ do 2040 r. wyższe o 45 proc., a w samym 2040 r. – wyższe o 175 proc. w porównaniu do scenariusza ujętego w PEP2040 - dodaje PIE.

Część inwestycji w zeroemisyjne jednostki wytwórcze będzie według autorów PEP2040 ponoszona przez sektor prywatny. Wysokie znaczenie ma mieć tu także finansowanie z funduszy unijnych – według raportu Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE) efektywne wykorzystanie funduszy unijnych tylko do 2030 r. pozwoli pozyskać na transformację sektora elektroenergetycznego i ciepłownictwa 69 mld euro, z czego znacząca większość pochodzić ma z Funduszu Transformacji Energetyki (25 mld euro) i Polityki Spójności, Funduszu Sprawiedliwości Społecznej i ReactEU (łącznie 22 mld euro).