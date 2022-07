Na OZE Europa może zyskać bilion, ale musi wydać dwa i zrezygnować z węgla i gazu

Kraje Unii Europejskiej, a także Wielka Brytania, Norwegia, Szwajcaria i Bałkany Zachodnie mogą "oszczędzić" aż bilion euro, jeśli do 2035 osiągną 95 procent udziału OZE w swoim miksie energetycznym. Takie wnioski przedstawił w swoim najnowszym raporcie Ember, globalny think-tank.

Przyjrzeliśmy się wnikliwie najnowszemu raportowi Ember, globalnego think-tanku, zajmującemu się polityką energetyczną i klimatyczną.

Wynika z niego, że jeśli chcemy zainwestować, żeby oszczędzić 1 bln euro, to węgiel musi zostać całkowicie wycofany z europejskiego miksu energetycznego do 2030 roku, a udział gazu w 2035 roku nie powinien przekraczać 5 procent.

Głównym wsparciem dla energii słonecznej i wiatrowej będą zielony wodór, interkonektory i energetyka rozproszona.

Trzy różne scenariusze rozwoju OZE w Europie

Raport prezentuje trzy różne scenariusze transformacji europejskiego systemu energetycznego. Pierwszy "Polityki Państw", jest zgodny z założeniami polityk energetycznych poszczególnych krajów, a dwa pozostałe "Determinowany Rozwojem Technologii" i "Zmiana Systemowa" zostały oparte na modelach zgodnych z celami klimatycznymi Porozumień Paryskich i zakładają cięcie kosztów na budżet węglowy. Różnią się one natomiast co do proponowanych rozwiązań technologicznych, mających pozwolić na dekarbonizację gospodarek.

Analiza Embera wskazuje, że wyżej wymienione kraje mogą liczyć na nawet bilion euro oszczędności do 2035, jeśli zdołają się przestawić w większości na OZE. Różnica ta ma wynikać z ucięcia wydatków, które w innym wypadku zostałyby przeznaczone na paliwa kopalne i może ona jeszcze rosnąć, jeśli będą rosły ceny energii konwencjonalnej.

NEW: Modelling reveals that #CleanPower2035 is crucial for 1.5C



🟩Cheapest pathways = 70-80% wind and solar

⬛️Coal phase-out by 2030

🔲<5% unabated fossil gas by 2035

https://t.co/TGEXuYV3Ai pic.twitter.com/0BOdKPY7Zy — Ember (@EmberClimate) June 22, 2022

Scenariusz "Polityki Państw" zakłada wydatki na transformacje rzędu 1,3 biliona euro przed 2035 rokiem, bez dodatkowych inwestycji i nie przyniesie oszczędności. "Drugi Determinowany Rozwojem Technologii" zakłada inwestycje rzędu 1,6 biliona euro i oszczędności rzędu 0,5 biliona euro, a trzeci "Zmiana Systemu" przy inwestycjach 2,08 bln daje oszczędności około 1,01 bln euro.



Realizacja pierwszego scenariusza pozwoli na osiągnięcie od 45 do 65 procent udziału energii wiatrowej i fotowoltaicznej w miksie energetycznym państw europejskich, co jest zgodne z pakietem Komisji Europejskiej Fit-for-55, ale jednocześnie planem zbyt mało ambitnym do realizacji nowej propozycji polityki energetycznej Komisji REpowerEU, który zakłada szybsze odejście od paliw kopalnych. Fit-for-55 zakłada redukcję paliw kopalnych zużywanych przez UE o 33 procent do 2030 roku, a REpowerEU o 40 procent, w tym samym czasie.