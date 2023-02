Na polskiej aukcji CO2 popyt prawie dwa razy przewyższył oferty

Na trzeciej w 2023 polskiej aukcji uprawnień do emisji CO2 (EUA) do sprzedaży przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA, a całkowite zapotrzebowanie zgłoszone przez uczestników aukcji wyniosło 4 761 500 EUA. Uprawnienia zostały sprzedane po po 87,75 euro/EUA.

Niemiecka giełda European Energy Exchange (EEX) przeprowadziła 15 lutego 2023 trzecią w tym roku w imieniu Polski aukcję uprawnień do emisji CO2 (EUA -European Union Allowance).

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) podał, że do sprzedaży na aukcji przeznaczonych zostało 2 676 000 EUA, a całkowite zapotrzebowanie na uprawnienia EUA, zgłoszone przez uczestników aukcji wyniosło 4 761 500 EUA. Oznacza to, że popyt na uprawnienia EUA był prawie dwukrotnie wyższy niż liczba EUA oferowana do sprzedaży w ramach aukcji.

W aukcji uczestniczyło 19 podmiotów, z czego 16 udało się zostać zwycięzcami aukcji.

- Cena rozliczeniowa aukcji została ustalona na poziomie 87,75 euro EUA, a zakres ofert kształtował się między 75 euro a 100 euro za tonę CO2. Przychód ze sprzedaży uprawnień EUA wyniósł 234 819 000 euro - poinformował KOBiZE.

KOBiZE podaje, że w 2023 przedmiotem sprzedaży będzie w sumie 74 635 500 polskich uprawnień EUA oraz 169 500 uprawnień EUAA (uprawnienia lotnicze).

Jednak z zastrzeżeniem , że wolumen dla uprawnień EUA od września do grudnia 2023 r. zostanie obniżony o wolumen, który zasili rezerwę MSR ( Market Stability Reserve) po opublikowaniu przez Komisję Europejską w maju 2023 r. danych o liczbie uprawnień w obiegu.

Polska w 2022 roku sprzedała nieco ponad 63 mln uprawnień do emisji CO2, łącznie EUA i tzw. EUAA (uprawnienia lotnicze) za niespełna 4,98 mld euro, a w 2021 sprzedała blisko 105,3 mln uprawnień do emisji CO2, łącznie EUA i tzw. EUAA za blisko 5,6 mld euro.