Na polskim rynku energii pojawiły sie duże wzrosty

Czerwiec 2022 r. był na Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie trzecim najlepszym miesiącem pod względem wolumenu obrotu w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia (4 604 480 MWh, wzrost o 47,9 proc. w stosunku miesięcznym oraz o 67,8 proc. w ujęciu rocznym). Rekordowy pod tym względem był cały drugi kwartał 2022 r., przy obrotach równych 11 112 996 MWh (wzrost o 10,7 proc. kwartał do kwartału oraz o 63,3 proc. proc. rok do roku).

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w czerwcu 2022 r. 12 770 970 MWh, co oznacza spadek o 29,6 proc. w stosunku do czerwca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego (RDN) ukształtowała się w czerwcu 2022 r. na poziomie 884,68 zł/MWh i jest to wzrost o 222,28 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii (RTPE) średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 1102,40 zł/MWh, co stanowi wzrost o 9,73 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w czerwcu 2022 r. transakcje o wolumenie 11 050 702 MWh. Oznacza to spadek r/r o 18,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wyniosła 477,09 zł/MWh, co stanowi wzrost o 51,79 zł/MWh względem maja 2022 r.

Z kolei na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu ziemnego (RTPG) cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w czerwcu 2022 r. 470,48 zł/MWh, czyli o 5,71 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w maju

2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w czerwcu 2022 r. 2372 764 MWh, co stanowi spadek r/r o 4,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych (RPM) wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 176,95 zł/MWh i oznacza to wzrost o 0,68 zł/MWh względem maja 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w czerwcu 2022 r. o 30,3 proc. r/r, do poziomu 14 393 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła