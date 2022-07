Na polskim rynku fotowoltaiki pojawił się nowy gracz

Polska firma Pagra dysponująca projektami fotowoltaicznymi o łącznej mocy 34 MW podpisała z międzynarodowym funduszem Galileo Green Energy umowę dotyczącą objęcia 35 procent jej udziałów. Docelowo możliwe jest zwiększenie zaangażowania kapitałowego w ciągu 2 lat i wspólne finansowanie nowych projektów w odnawialne źródła energii.

Pagra posiada obecnie trzy spółki celowe z własnymi projektami farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 34 MW. Do końca 2025 roku zamierza posiadać własny portfel kilkuset MW projektów farm fotowoltaicznych.

- W całej Europie inwestujemy w energetykę odnawialną, głównie w projekty farm fotowoltaicznych oraz wiatrowych. W tym momencie mamy już w portfelu 4 GW projektów. Podstawą naszej strategii jest współpraca z wiarygodnymi partnerami - deweloperami rozwijającymi takie projekty. Znamy dobrze polski rynek i mamy długoterminowy horyzont inwestycyjny. Wspólnie z Pagra zamierzamy rozwijać w sektorze ESCO (firm świadczących usługi dla poprawy efektywności energetycznej - przyp. red.)- komentuje w opublikowanym komunikacie Oskar Eidem, Business Development Director Galileo Green Energy.

Galileo Green Energy to europejska platforma inwestująca w energetykę odnawialną. Ma siedzibę w Mediolanie i jest aktywna biznesowo w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii i we Włoszech. W 2020 roku do projektu dołączył australijski fundusz Morrison&Co. Kapitał początkowy wynosił 220 milionów euro.

- Zaangażowanie finansowe i know-how Galileo pozwoli nam realizować jeszcze większe projekty oraz zapewnić finansowanie instalacji fotowoltaicznych dla klientów biznesowych, którzy w ostatnim czasie zostali dotknięci podwyżkami cen energii- mówi prezes Pagry Kornel Dybul.