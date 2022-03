Na Pomorzu stanie atom i morskie farmy wiatrowe. To największe inwestycje w Polsce

Na terenie województwa pomorskiego, a zwłaszcza gmin lokalizacyjnych realizowane będą największe inwestycje energetyczne w kraju, takie jak morskie farmy wiatrowe czy elektrownia jądrowa. To skalą i rozmachem trudno porównać z jakimkolwiek innym programem realizowanym w ostatnim półwieczu – mówi Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Raport o oddziaływaniu na środowisko

- Zależy nam na tym, by cały proces inwestycyjny w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce był od samego początku prowadzony w sposób transparentny, odpowiedzialny i w dialogu z interesariuszami, w tym przede wszystkim z włodarzami i społecznością lokalną - mówi Tomasz Stępień.Spółka zobowiązała się też do kontynuacji działań informacyjnych i edukacyjnych związanych z realizowanym projektem w tym m.in. organizacji spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin lokalizacyjnych i ościennych.Jeszcze w marcu 2022 r. PEJ złoży też do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska Raport o oddziaływaniu na środowisko, na podstawie którego w grudniu ub. roku spółka wskazała lokalizację „Lubiatowo-Kopalino”, jako preferowane miejsce posadowienia pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.Polskie Elektrownie Jądrowe to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+).PEJ to spółka ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa.