W miejscowości Zagórzyca w województwie pomorskim koncern Equinor rozpoczął testową produkcję energii z drugiej farmy fotowoltaicznej o mocy 60 MW.

Farma została zrealizowana i będzie zarządzana poprzez spółkę Wento – polskiego dewelopera, który w 2021 r. wszedł do grupy Equinor wnosząc portfel projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,6 GW.

- Equinor od lat wspiera transformację energetyczną Polski, odpowiadając na potrzeby związane ze zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w polskiej strukturze wytwarzania. Rozwijamy OZE na lądzie i na morzu, a także jesteśmy jednym z kluczowych dostawców gazu ziemnego przez Baltic Pipe - mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, prezes Equinora w Polsce.

Kolejna farma fotowoltaiczna Equinor w Polsce. Inwestycje także w magazyny energii

Została zrealizowana i będzie zarządzana poprzez spółkę Wento – polskiego dewelopera i producenta energii, który w 2021 r. wszedł do grupy Equinor wnosząc portfel projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,6 GW. W dwa lata od tej transakcji gotowe są dwie elektrownie, a kolejna znajduje się w budowie.

- Dzisiaj inaugurujemy działalność drugiej farmy Zagórzyca, podwajając naszą moc fotowoltaiczną w Polsce, do około 120 MW. Pierwsza elektrownia - Stępień, jest już w produkcji komercyjnej, a kolejna - Lipno, zostanie uruchomiona w 2024 roku. W Polsce rozwijamy także inne projekty odnawialnych źródeł na lądzie oraz magazynów energii - mówi Olav Kolbeinstveit, starszy wiceprezes ds. lądowych źródeł odnawialnych i rozwoju rynków w Equinor.

Przez kolejnych 30 lat Zagórzyca będzie produkować 61 GWh energii rocznie, co odpowiada zużyciu 31 tys. polskich gospodarstw domowych.

55 hektarów i 111 tys. paneli fotowoltaicznych

W realizację farmy Zagórzyca, którą zbudowano na obszarze ok 55 hektarów wykorzystując do tego 111 tys. paneli fotowoltaicznych, zaangażowanych było około 500 osób.

Generalny wykonawca – podlaska firma Elmont, korzystała z usług wyłącznie polskich podwykonawców.

- Cieszymy się, że coraz więcej krajowych firm, podobnych do naszej, włącza się w budowanie zrównoważonej energetyki przyszłości i może skorzystać na boomie w branży fotowoltaicznej w Polsce - zauważa dr Mariusz Luto, członek zarządu firmy Elmont.

- Korzystając z lokalnych wykonawców, przyczyniamy się do budowania kompetencji wśród polskich dostawców w zakresie standardów jakości i bezpieczeństwa przy realizacji inwestycji fotowoltaicznych - dodaje Wojciech Cetnarski, prezes firmy Wento.

Equinor to norweska firma energetyczna. W Polsce wspólnie z Polenergią buduje trzy morskie farmy wiatrowe Bałtyk o łącznej mocy 3 GW, a także rozwija odnawialne źródła na lądzie poprzez spółkę zależną Wento, w której portfelu znajdują się projekty farm słonecznych o łącznej mocy 1,6 GW.

Equinor jest kluczowym i długoterminowym eksporterem gazu naturalnego do Polski. Dostarcza ok. 2,4 mld m3 rocznie błękitnego paliwa z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego za pośrednictwem Baltic Pipe, przyczyniając się do zwiększania bezpieczeństwa energetycznego Polski.