Na przebudowę sieci energetycznych Polska będzie musiała wydać 600 mld zł

- Dopóki nie wybudujemy atomu jest nam potrzebny węgiel, bo on daje Polakom bezpieczeństwo energetyczne - podkreśla w rozmowie z portalem WNP.PL Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych.

- Jako rząd Prawa i Sprawiedliwości deklarujemy i będziemy tego bardzo mocno pilnować, że dopóki nie będziemy mieli własnego stabilnego źródła energii, które będzie uzupełnieniem dla wszystkich OZE, to będziemy wydobywali i utrzymywali energetykę opartą na węglu. Ona daje nam dziś suwerenność. Po tym, co wydarzyło się na Wschodzie ten przekaz jest jeszcze bardziej wzmocniony - dodaje Marek Wesoły.

- Węgiel będzie tak długo, dopóki Polska nie wytworzy własnych źródeł energii, które będą jej dawać bezpieczeństwo - mówi Marek Wesoły. - Środki z tytułu ETS-u tylko częściowo wpływają do budżetu państwa. Państwo inwestuje - w rozwój infrastruktury, w zmianę energetyczną - miliardy, przekraczające środki z ETS-u. Żeby dostosować polskie sieci do nowej energetyki państwo polskie będzie musiało wydać 600 mld zł. Jeden budżet państwa, żeby przebudować polskie sieci. To są ogromne środki - zaznacza Marek Wesoły.

Zobacz relację z całej debaty przedwyborczej portalu WNP.PL oraz Kanału Wyborczego, w której uczestniczyli Marek Wesoły, wiceminister aktywów państwowych z Prawa i Sprawiedliwości; Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa i były wiceminister aktywów państwowych z Suwerennej Polski; Przemysław Koperski, poseł Lewicy; Paweł Poncyljusz, poseł Platformy Obywatelskiej; Mirosław Suchoń, poseł Polski 2050 oraz Jakub Kalus z Konfederacji.