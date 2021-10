Na rynku energii łatwiej nie będzie

- Na rynku energii mamy do czynienia z sytuacją, w której wszyscy budują źródła OZE, ale nie myślą o tym, jak ostatecznie będą wyglądać rozliczenia i handel energią z tych źródeł. Dlatego coraz szybciej będą rozwijać się usługi bilansowania źródeł OZE - mówi WNP.PL Grzegorz Kinelski, członek zarządu Veolia Energy Contracting Poland.

Rynek bilansowania OZE dopiero się rozwija

- Na razie mamy do czynienia trochę z wolną amerykanką, wszyscy budują źródła OZE, ale zapominają o rozliczeniach i handlu energią z tych źródeł.

Na pewno nie każda spółka obrotu i zespół.

- Rynek TPA na rynku gazu jest ciągle wyraźnie mniejszy niż rynek energii elektrycznej m.in. z uwagi na to, że jest tu jeden dominujący podmiot. Dodatkowo regulacje związane z magazynowaniem gazu i otwarciem importu są tak skonstruowane, że w zasadzie mamy także monopol w obszarze magazynowania gazu - wyjaśnia Grzegorz Kinelski.Veolia Energy Contracting Poland oferuje także usługę bilansowania źródeł OZE.- Ten rynek w Polsce dopiero się rozwija. Następuje duży przyrost mocy w źródłach odnawialnych, co stwarza zapotrzebowanie na usługi bilansowania. Budując takie źródła i dostarczając do sieci energię w nich wyprodukowaną, warto znaleźć operatora, który będzie to bilansował, czyli będzie tworzył z tego sprzedawalne produkty. Na TGE nie ma takiego produktu jak "energia z fotowoltaiki", to energia, która raz jest, a innym razem jej nie ma, dlatego trzeba ją zbilansować. W tym celu trzeba albo mieć wiele źródeł wytwórczych, albo dokupywać konkretne produkty, aby stworzyć z nich paski, będące obiektem handlu - tłumaczy Grzegorz Kinelski.Podkreśla, że z punktu widzenia wytwórcy przy usłudze bilansowania i odbioru energii kluczowy jest wybór partnera, który posiada doświadczony zespół i know-how.- Oferujemy usługę techniczno-handlową, czyli prognozowanie produkcji i bilansowanie w każdej godzinie oraz odbiór energii. Możemy dokupić ewentualne braki i zbilansować je z naszym portfelem wytwórczym i handlowym i wykorzystać jako konkretny produkt handlowy na rynku. Dzięki takim rozwiązaniom klient nie musi ponosić negatywnych konsekwencji, jak wejście w rynek bilansujący czy kary - wskazuje Grzegorz Kinelski.Veolia do takiego bilansowania wykorzystuje energię z własnych źródeł, z TGE oraz z innych tego typu kontraktów, np. farm wiatrowych.Prognozuje, że w związku z rosnącą mocą źródeł odnawialnych zapotrzebowanie na usługi bilansowania będzie rosło.Dlatego rozwijamy rynek bilansowania. W Polsce nie ma jeszcze bardzo wielu tego typu umów, jest to rynek w fazie rozwoju i zaledwie kilka firm może takie usługi świadczyć.Veolia Energy Contracting jest jednym z liderów tych umów: mamy pomysł, odpowiednich ludzi i doświadczenie w tym zakresie - podsumowuje Grzegorz Kinelski.