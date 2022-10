Na rynku energii widać nieznaczną poprawę nastrojów

Ostatnie wydarzenia na rynku surowców, zapowiedzi kontroli i planowanej interwencji wysokości cen, spowodowały spadki cen energii elektrycznej.

Odnotowane zostały też korekty w obszarze cen gazu w Europie oraz korekta cen węgla na rynku światowym.

- Jak wynika z danych z 13 października 2022 roku, cena energii na listopad 2022 roku lekko wzrosła do poziomu 929,5 zł/MWh (tydzień temu było to 926 zł/MWh) - komentuje Bogdan Warchoł, dyrektor ds. zakupów w Luneosie.- Na I kwartał 2023 roku odnotowano już większy spadek - do poziomu 1065 zł/MWh (tydzień temu było to 1112 zł/MWh). Z kolei drugi kwartał 2023 roku to już ogromny spadek do ceny 925,53 zł/MWh (tydzień temu 1344 zł/MWh). Cena na rok 2023 spadła do poziomu 1017 zł/MWh (tydzień temu było to 1074 zł/MWh) - dodaje.

Gaz w Polsce i w Europie od dawna nie był tak tani jak pod koniec minionego tygodnia - bieżąca cena (z 13 października) to 511 zł/MWh. Cena na I kwartał 2023 r. nadal wynosi 900 zł/MWh, a cena na cały 2023 rok wyniosła 877,30 zł/MWh. Jednak należy pamiętać, że są to ceny ok. dwa razy wyższe niż cena w lutym 2022 r.

Jak wskazuje Warchoł, kolejną istotną informacją na rynku energii jest ponowny spadek cen za emisję CO2 do poziomu ok. 66,35 euro za tonę. Cena CO2 uzależniona będzie w najbliższej miesiącach od głębokości recesji oraz cen gazu w Europie.

- Na rynku walutowym złoty mimo lekkiego odrobienia strat do euro i dolara nadal jest w trendzie spadkowym. Krajowa waluta jest m.in. pod presją politycznych decyzji i proponowanego podatku od przedsiębiorstw uzyskujących nieuzasadnione dochody. Rynek jest niestabilny: zarówno gospodarczo, jak i politycznie - komentuje Bogdan Warchoł.

Luneos to dostawca rozwiązań transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw w modelu as a service. Oferuje odnawialną energię elektryczną oraz produkty w modelu as a service obejmujące kompleksową usługę przygotowania, finansowania, realizacji oraz obsługi serwisowej inwestycji w obszarze instalacji fotowoltaicznych, magazynowania energii, oświetlenia LED, instalacji kogeneracyjnych oraz pomp ciepła.