Na rynku fotowoltaiki będzie dochodzić do zmian

Z analizy trendów rynku fotowoltaicznego wynika, że minęły już czasy, kiedy koszty instalacji fotowoltaicznej wraz z jej mocnym rozwojem malały. Prognozy przewidują okres, kiedy będziemy musieli liczyć się z pewnymi niedoborami komponentowymi, a z drugiej strony korektą cen w górę.

- Jeśli występuje duże zapotrzebowanie na rynku, to naturalnie otwierają się dodatkowe fabryki. Z kolei jak te się otworzą, to wówczas może skutkować większą liczbą modułów na rynku a wtedy ceny spadną. To jest swoista cykliczność - wskazuje Jadziewicz. - Byliśmy już w momencie, w którym efekt skali oraz upowszechnienia się tej technologii wpłynęły na spadek cen jednostkowych instalacji PV. Teraz z kolei obserwujemy tendencję odwrotną i powolny wzrost cen modułów i falowników. Dodatkowo na to nakładają się wyższe ceny kluczowych surowców a to wszystko razem powoduje, że cena instalacji będzie szła w górę - mówi Jadziewicz.Jak zapatruje się na tę sytuację Alians OZE? - Jako, że jesteśmy bezpośrednim importerem, to w naszym przypadku szansą oraz silną stroną jest to, że dysponujemy niezbędnymi materiałami i stanem magazynowym, które pozwalają nam poradzić sobie z tym deficytem, który pojawił się na rynku - tłumaczy Jadziewicz. - Ta sytuacja dotknie dość mocno mniejsze podmioty, które muszą korzystaćz poddostawców. Zagrożenie z kolei jest takie, że jeśli obecna sytuacja i opóźnienia w dostawach będą się pogłębiać to oczywiście w pewnym momencie zacznie to dotykać także większe firmy, co może się przełożyć na znaczny wzrost cen instalacji a także bardzo odczuwalne opóźnienia na montażach - dodaje Jadziewicz.Wskazuje przy tym, że na dziś takich sytuacji nie ma i spółka pozostaje czujna, aby do nich nie dopuścić. - Jednakże ta sytuacja to ostrzeżenie, z którym rynek musi się liczyć, że być może zdarzą się takie przejściowe, trudne sytuacje - podsumowuje Jadziewicz.