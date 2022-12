Na rynku węgla najgorsze za Polską. Widać to po cenach

- Węgla na polskim rynku jest coraz więcej i jest on tańszy niż kilka miesięcy temu - mówi WNP.PL Witold Niedzielski, prezes Elektrociepłowni Będzin.

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. do Polski zaimportowano 11 mln ton węgla. Pochodził on m.in. z Kazachstanu, RPA, Australii, Kolumbii, Indonezji, Mozambiku, Ukrainy oraz USA.

Węgiel dla elektrociepłowni jest obecnie o ponad 20 proc. tańszy niż był jeszcze dwa miesiące temu. Wpływ na to miał m.in. kurs dolara, który jest główną walutą stosowaną w rozliczaniu transakcji zakupu węgla.

Ceny ciepła w 2023 r. będą ograniczone ustawowo. Przy produkcji ciepła z węgla kamiennego maksymalna cena dla odbiorcy końcowego wynosi 103,82 zł za GJ.

- Mamy zakontraktowany węgiel na cały grudzień 2022 r., więc nie ma żadnych obaw co do tego, że elektrociepłownia nie będzie dostarczać ciepła. Jeśli chodzi o początek roku 2023, to prowadzimy zaawansowane rozmowy o dostawach węgla do końca maja, czyli do końca sezonu grzewczego. Nie przewiduję także w tym okresie żadnych problemów z dostawami węgla, a tym samym dostawami ciepła dla mieszkańców Sosnowca i Będzina - mówi WNP.PL Witold Niedzielski, prezes Elektrociepłowni Będzin.

Pozytywne zaskoczenie. Węgiel z importu jest dobrej jakości

Jak zapewnia, dostawy węgla do EC Będzin odbywają się codziennie. Zazwyczaj jest to ok. 1000 ton, czasami dostawy sięgają 2 tysięcy.

- Kupujemy węgiel od polskich autoryzowanych sprzedawców, którzy dostarczają nam węgiel od dłuższego czasu. Węgiel ten pochodzi głównie z Kazachstanu, ale także z innych kierunków, w tym z polskich kopalń. Początkowo obawialiśmy się o jakość węgla z Kazachstanu, ale z dużym zaskoczeniem powiem, że jakość węgla nas mile zaskoczyła. Jest on takiej jakości, która umożliwia niezakłóconą, normalną pracę kotłów na najwyższych możliwych parametrach - zapewnia Niedzielski.

W ostatnich tygodniach węgiel wyraźnie potaniał. Na polskim rynku jest go coraz więcej. Wpływ na spadek cen miał m.in. kurs dolara, który jest główną walutą stosowaną w rozliczaniu transakcji zakupu węgla. W efekcie węgiel jest obecnie o ponad 20 proc. tańszy niż był jeszcze dwa miesiące temu, ale to nadal poziomy cenowe o ponad 100 proc. wyższe niż przed wybuchem wojny na Ukrainie.

Cena ciepła jest regulowana. Odbiorcy nie muszą się bać podwyżek

- Moim zdaniem najgorsze na rynku węgla już minęło. Od dostawców słyszymy, że coraz więcej statków z importowanym węglem przypłynęło i płynie do Polski. Pamiętajmy jednak, że sytuacja międzynarodowa jest bardzo dynamiczna; to problem, który nie pozwala całkiem spokojnie spać - dodaje Witold Niedzielski.

EC Będzin przygotowuje się do złożenia u prezesa URE wniosku o podwyższenie cen ciepła, które będą obowiązywać od początku 2023 r. Witold Niedzielski podkreśla, że dla końcowych odbiorców ciepła podwyżki taryf nie będą miały znaczenia, ponieważ mają oni ustawowo zagwarantowaną cenę.

Przy produkcji ciepła z węgla kamiennego cena ustawowa wynosi 103,82 zł za GJ. To maksymalna cena, jaką może zapłacić odbiorca końcowy. Różnicę pomiędzy tą kwotą a taryfą zatwierdzoną przez prezesa URE pokrywać będzie spółka Zarządca Rozliczeń. EC Będzin będzie dostarczała ciepło w cenie ustawowej do odbiorcy, czyli spółki Tauron Ciepło.

- Do tej pory nasza taryfa przekraczała ustawowy poziom dosłownie o grosze. Cena węgla jest jednym z głównych, ale nie jedynym naszym kosztem. Ponosimy także koszty remontów i koszty pracownicze, które również rosną. Spodziewam się więc, że prezes URE przychyli się do naszego wniosku i podwyższy nam taryfę, ale nie będzie to podwyżka drastyczna - podsumowuje Witold Niedzielski.

Wniosek o podwyżkę taryfy zostanie złożony w grudniu.

Węgiel płynie do Polski z całego świata: Indonezji, Mozambiku, Kolumbii

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska, informowała, że w ciągu pierwszych trzech kwartałów 2022 r. do Polski zaimportowano 11 mln ton węgla.

W samym wrześniu 2022 r. sprowadzono 357 tys. ton węgla z Kazachstanu, 295 tys. ton z RPA, 294 tys. ton z Australii, 252 tys. ton z Kolumbii, 166 tys. ton z Indonezji, 78 tys. ton z Mozambiku, 37 tys. ton z Ukrainy oraz 33 tys. ton z USA.

Importem węgla zajmują się dwie państwowe spółki: PGE Paliwa i Węglokoks. Surowiec sprowadzany jest do portów w Gdańsku i Gdyni oraz do zespołu portowego Szczecin Świnoujście, ale także do portów w Rostocku, portów ARA (Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia) czy portu w Rydze na Łotwie. Z zagranicznych portów paliwo dociera do Polski koleją lub mniejszymi statkami.

Na wyraźny spadek cen węgla wskazuje także Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP), która poinformowała, że indeks PSCMI2 (obejmujący ceny węgla dla ciepłownictwa) w październiku 2022 r. pogorszył swój wynik o 30,3 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 1 051,11 za tonę (w ujęciu jakościowym 43,55 zł za GJ). Jednak w porównaniu z październikiem 2021 r., wynik ten jest wyższy o 228,2 proc.