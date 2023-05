Na sieci energetyczne wydaliśmy ponad 9,2 mld zł w rok. A to wciąż za mało

Inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej przekroczyły w 2022 roku 9,25 mld zł i były aż o 2 mld większe niż rok wcześniej.

Długość wszystkich linii elektroenergetycznych, łącznie z przyłączami to ponad 980 tys. km - około 77 proc. stanowią linie niskiego i średniego napięcia.

W zeszłym roku po raz kolejny wzrosła liczba odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej - o 245 tys. w stosunku do roku 2021. W ostatnich pięciu latach to już o ponad milion więcej.

W 2022 roku przyłączono ponad 356 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na prawie 3,2 GW nowej mocy. Łączna ich mocy zainstalowanej na koniec 2022 roku to ponad 9,2 GW.

Sektor dystrybucji zwiększył inwestycje o 1,9 miliarda złotych

W tym opracowaniu czytamy, że w przypadku sektora dystrybucji nakłady inwestycyjne w 2022 roku wyniosły 8,1 mld zł i były o prawie 1,9 mld zł większe niż w roku 2021.

Ponadto rok 2022 był kolejnym rokiem przyrostu nakładów inwestycyjnych na przyłączanie odbiorców i źródeł, przez co zmniejszeniu uległ udział nakładów na odtworzenie i modernizację majątku sieciowego w całości nakładów inwestycyjnych. Odnotowano też podwyżki cen materiałów i usług, których skutkiem był mniejszy zakres zrealizowanych inwestycji.

Suma nakładów przeznaczonych na innowacje w 2022 roku przez spółki dystrybucyjne (Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Stoen Operator i Tauron Dystrybucja) to 455,3 mln zł.

Raport zauważa, że rok 2022 był kolejnym rokiem spowolnienia wzrostu udziału linii kablowych w liniach średniego napięcia, ponieważ ich długość przyrosła tylko o niecałe 2,1 tys. km. To wynik przede wszystkim budowy nowych linii energetycznych średniego napięcia (SN) w technologii kablowej.

Zdecydowanie spada natomiast przebudowa linii napowietrznych na kablowe. W rekordowym pod tym względem roku 2019 wybudowano ponad 3,5 tys. km nowych linii SN. Przyrost udziału linii kablowych w 2022 roku wyniósł 0,5 p.p., co wskazuje, że bez dodatkowego źródła finansowania i wsparcia tempo przyrostu udziału linii kablowych będzie powolne.

W ciągu pięciu lat przybył ponad milion odbiorców energii

PTPiREE podaje, że w ubiegłym roku po raz kolejny wzrosła liczba odbiorców przyłączonych do sieci elektroenergetycznej - o 245 tys. w stosunku do roku 2021. W ostatnich pięciu latach to już o ponad milion więcej. W sumie wszystkich odbiorców w Polsce jest teraz ponad 18,65 mln.

Z roku na rok zwiększa się moc zainstalowanych transformatorów, zarówno w stacjach wysokiego, jak i średniego napięcia. W 2022 roku średnia moc transformatora WN to 22,4 MVA, a SN - 201,4 kVA.

W grupie pięciu największych operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) wyróżnia się Stoen Operator. Jako operator typowo miejski charakteryzuje się m.in. transformatorami o zdecydowanie większych mocach; dla WN (wysokiego napięcia) jest to 48,6 MVA, a dla SN (średniego napięcia) 522,5 kVA.

W 2022 roku każdy z operatorów odnotował zmniejszenie wartości dystrybuowanej energii. W stosunku do 2021 roku dla pięciu największych OSD było to mniej o ponad 1 GWh.

W 2022 roku przyłączono ponad 356 tys. nowych mikroinstalacji, co przełożyło się na prawie 3,2 GW nowej mocy. Łączna moc zainstalowana mikroinstalacji na koniec 2022 roku sięgnęła ponad 9,2 GW.

Mimo że liczba przyłączonych mikroinstalacji była mniejsza niż w rekordowym pod tym względem roku 2021, to moc mikroinstalacji osiągnęła wartość największą. Wynika to z faktu, że nowe mikroinstalacje cechują się coraz większą mocą. W 2022 roku ich średnia moc wyniosła 8,9 kW, co w porównaniu do wartości 7,7 kW w 2021 jest wyraźnym wzrostem.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - 1,15 mld zł. Morska energetyka wiatrowa i elektrownia jądrowa

Łączne nakłady inwestycyjne poniesione przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) w 2022 roku wyniosły 1,15 mld zł.

"W 2022 r. kontynuowano prace przy inwestycjach pozwalających na wyprowadzenie mocy z morskich farm wiatrowych, rozpoczęto również realizację szeregu projektów o strategicznym znaczeniu zarówno dla regionu, jak i bezpieczeństwa energetycznego państwa" - podaje raport PTPiREE.

W listopadzie 2022 r. wojewoda pomorski wydał pozwolenia na budowę stacji elektroenergetycznych w Choczewie i Krzemienicy. Pierwsza z nich ma powstać do 2025 roku, a stacja Krzemienica - rok później. Energia do odbiorców na Pomorzu, ale też do centrum i na południe Polski, popłynie czterema nowymi liniami przesyłowymi o łącznej długości ponad 250 km.

Z kolei w województwie podkarpackim prowadzono prace modernizacyjne związane z przywróceniem połączenia SE Rzeszów-Chmielnicka Elektrownia Jądrowa (Ukraina), realizowane na stacji energetycznej Rzeszów i linii przesyłowej do granicy RP. Celem tych prac było przystosowanie infrastruktury do pracy na napięciu 400 kV, co umożliwi wymianę energii pomiędzy polskim i ukraińskim systemem przesyłowym. Moce udostępniane na tym połączeniu będą zależały od sytuacji bilansowej i sieciowej obu systemów.

Rozpoczęto również prace studialne nad koncepcją budowy stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Jarosław. Jej zadaniem będzie zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego południowo-wschodniej Polski oraz stworzenie możliwości przyłączeniowych dla nowych stref przemysłowych.

Do nowej stacji zostanie również wprowadzona linia 400 kV Rzeszów-Chmielnicka oraz infrastruktura towarzysząca operatora systemu dystrybucyjnego PGE Dystrybucja.

Enea Operator - 1,43 mld zł. Podłączanie źródeł odnawialnych

W 2022 r. Enea Operator przeznaczyła na inwestycje ponad 1,43 mld zł. Grupa przyznaje, że część inwestycji realizowana była przy wsparciu pozyskanego dofinansowania z funduszy unijnych.

Enea Operator przeprowadziła wiele inwestycji związanych z przyłączaniem do sieci źródeł odnawialnych, których realizacja wpisuje się w politykę „zielonego zwrotu”.

Spółka zrealizowała w 2022 roku kilka strategicznych inwestycji na terenie województw: lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i pomorskiego. Najważniejsze z nich to budowa stacji 110/15 kV Suchy Las i budowa rozdzielni sieciowej RS 110 kV Garaszewo wraz z wyprowadzeniami liniowymi 110 kV z SE 400/110 kV Kromolice.

Ważna inwestycja to również budowa rozdzielni sieciowej RS 110 kV Bierzwnik, przebudowa linii napowietrznych 110 kV: Recław-Nowogard, Gryfino-Żydowce oraz Dolna Odra-Gryfino. Inne kluczowe inwestycje to przebudowa stacji 110/15 kV Międzyrzecz, Pakość, Kruszwica, Mogilno, Stargard Zachód, Recław, Gumieńce, Gryfice, Górczyn, Oborniki, Chodzież, Fałkowo.

Do tego dochodzi realizacja projektu budowy sieci inteligentnej realizowanego w powiatach krośnieńskim, słubickim i żarskim oraz nowosolskim, a także miasta Zielona Góra oraz realizacja projektu budowy sieci inteligentnej realizowanego w powiecie bydgoskim.

Na koniec 2022 roku do sieci Enei Operator było przyłączonych ponad 151 tys. źródeł odnawialnych o łącznej mocy blisko 4,4 GW. Większość z nich to źródła fotowoltaiczne, które odpowiadają za ponad połowę mocy; na drugim miejscu są źródła wiatrowe. Tylko w samym 2022 roku spółka przyłączyła do swej sieci ponad 41 tys. odnawialnych źródeł o mocy ponad 1,1 GW.

Energa Operator - 1,59 mld zł. Poprawa wskaźników jakości pracy

Nakłady finansowe spółki Energa Operator w 2022 r. przekroczyły 1,59 mld zł. Zadania zrealizowane pod kątem poprawy niezawodności zasilania, a tym samym wskaźników SAIDI/SAIFI (pokazujące długość przerw w dostawach energii do odbiorców końcowych), to przede wszystkim wymiana ponad 118 km linii napowietrznych średniego napięcia na terenach leśnych i zadrzewionych na linie kablowe lub napowietrzne z przewodami izolowanymi.

Podobnej przebudowie podlegały również linie niskiego napięcia wraz z przyłączami, doprowadzające energię do odbiorców.

W 2022 roku - w ramach inicjatywy izolowania sieci niskiego napięcia - zostało przebudowanych prawie 128 km tych linii. Sukcesywnie wymieniane są również awaryjne odcinki kabli średniego napięcia, głównie kabli olejowych i niesieciowanych, tj. kabli o izolacji z polietylenu termoplastycznego. W 2022 roku wymieniono ponad 16 km takich linii kablowych.

Energa Operator zrealizowała także sporo inwestycji na sieciach wysokich napięć. Kluczowe zadania zrealizowane w 2022 roku na sieci wysokich napięć to odbiór linii 110 kV relacji Bytów-Gałąźnia Mała z wykorzystaniem słupów o podwyższonej wysokości w większym stopniu chroniących linie przed upadającymi drzewami oraz końcowy odbiór nowej stacji GPZ Rowy wraz z dwutorową linią zasilającą WN oraz powiązaniami z siecią SN.

W celu poprawy przepustowości przebudowana została także linia 110 kV relacji Włocławek Azoty-Włocławek Zachód. Uruchomiono również dwa nowe powiązania liniowe 110 kV z PSE w stacji systemowo-rozdzielczej 400/110 kV/kV Pelplin (Pelplin-Subkowy i Pelplin-Lignowy) oraz jedno w stacji systemowo-rozdzielczej Konin (tworząc relację 110 kV „Konin-ZUO-Walcownia”).

PGE Dystrybucja - 2,57 mld zł. Okablowanie sieci

W 2022 roku PGE Dystrybucja przeznaczyła na inwestycje w infrastrukturę energetyczną ponad 2,57 mld zł. Większość prac dotyczyła modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, procesu przyłączania nowych odbiorców - PNO oraz kompleksowej modernizacji i rozbudowy stacji WN/SN i SN/SN.

Inwestycje te zwiększyły możliwość przyłączania odnawialnych źródeł energii, wpłynęły korzystnie na wskaźniki SAIDI i SAIFI, definiujące liczbę przerw w dostawie energii elektrycznej oraz ograniczyły straty sieciowe.

W ramach planu inwestycyjnego zrealizowano budowę 921,3 km linii SN oraz nn, budowę oraz modernizację 188,3 km linii WN – 110kV oraz budowę 552 stacji SN/nn. Przeprowadzono także budowę oraz modernizację 33 stacji WN/SN i modernizację 1 287,6 km linii SN i nn oraz 439 stacji SN/nn.

W 2022 roku spółka kontynuowała realizację Programu kablowania sieci średniego napięcia (PK 30 proc). Program ma na celu zmianę struktury sieci średniego napięcia polegającą na zwiększeniu udziału linii kablowych do min. 30 proc. w odniesieniu do łącznej długości sieci średniego napięcia. Zmiana struktury w tym zakresie zapewni spółce najbardziej efektywną redukcję wskaźników SAIDI i SAIFI, a program przyczyni się do poprawy parametrów jakościowych dostaw energii.

Realizacja programu obejmuje również niezbędne zmiany w innych elementach infrastruktury elektroenergetycznej, tj. linie kablowe nn (niskiego napięcia), złącza kablowe SN, rozłączniki sterowane zdalnie, stacje wnętrzowe SN/nn oraz rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej na stacjach transformatorowych WN/SN. W 2022 roku w ramach programu PK 30 proc. wybudowano 515 km kablowych linii SN.

Kablowanie sieci średniego napięcia to jedno z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą spółka. Przy jego realizacji energetycy z PGE Dystrybucja będą korzystać z nowoczesnej maszyny do kablowania, którą zakupiono w 2022 roku.

Stoen Operator - 361,9 mln zł. Przyłączenia nowych klientów

Rok 2022 w Stoen Operator był okresem kontynuacji intensywnych działań w rozbudowie inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Spółka przeznaczyła na projekty przyłączeniowe ponad 150 mln zł. Był to historycznie najwyższy budżet, z jakiego finansowano tego typu inwestycje.

Warszawski OSD podpisał ok. 5 400 umów przyłączeniowych do sieci średniego i niskiego napięcia.

Spółka zakłada, że do 2026 roku 18 proc. wszystkich stacji SN/nn wyposażonych będzie we wskaźniki zwarć z komunikacją do systemu dyspozytorskiego, a 11 proc. stacji — w zdalnie sterowane rozdzielnice. Działania te wpisują się jednocześnie w szerszą strategię grupy E.ON. Jeden z jej trzech filarów, tj. digitalizacja, oparty jest na automatyzacji sieci dystrybucyjnej.

Tauron Dystrybucja - 2,14 mld zł. Przyłączanie źródeł OZE i odbiorców

Tauron Dystrybucja w 2022 roku poniósł nakłady inwestycyjne o wartości przekraczającej 2,14 mld zł.

Kolejny rok z rzędu najwięcej środków wydatkowano na przyłączenia nowych odbiorców i nowych źródeł oraz związaną z tym budowę sieci. Tym samym w 2022 roku zakończono realizację ponad 47 tys. umów o przyłączenie we wszystkich grupach przyłączeniowych.

Znaczące środki kierowane były także na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem istniejącego majątku, poprawą jakości usług lub wzrostem zapotrzebowania na moc.

W roku 2022 ruszyła w spółce końcowa wymiana rozdzielnic nn w stacjach SN/nn. Celem tych działań pozostaje zabudowa układów pomiarowych bilansujących w 100 proc. stacji SN/nn w Tauron Dystrybucja. Na koniec 2022 roku liczniki bilansujące były zamontowane na ponad 87 proc., to jest w ponad 51 tys. stacjach SN/nn.

Inwestycje poszczególnych dystrybutorów mogą robić wrażenie, ale część ekspertów podkreśla jednak, że powinny być jednak dużo większe: nawet dwu- lub trzykrotnie! Przedstawiciele sektora odpowiadają, że to przełożyłoby się na wysokość taryf dystrybucyjnych, a tym samym - na końcowe ceny energii.