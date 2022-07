Na składach opału zaczyna brakować węgla. Zapasu starczy na kilka tygodni

Na składach opału w województwie świętokrzyskim zaczyna brakować węgla. Klientów jest dużo, zapasy się wyczerpują, a dostaw węgla brakuje – mówią przedstawiciele składów opału z regionu.

Obecnych zapasów powinno wystarczyć na kilka tygodni. Klientów mamy bardzo dużo, ale przy obecnych zapasach węgla wystarczy pewnie na jeszcze kilka tygodni - powiedział Mirosław Nowek.

Skład działa od ponad 30 lat i przez ten czas tylko raz zdarzyło się, że był pusty, kiedy podniesiono stawki VAT. Poza tym nie było sytuacji, żeby brakowało nam asortymentu - dodał.

Teraz zaczyna już brakować węgla typu orzech, kończy się miał, mamy jeszcze ekogroszek. Przez około miesiąc ludzie będą się mogli u nas zaopatrywać. Co będzie dalej, nikt nie wie" - dodał Nowek. Obecnie tona węgla orzech kosztuje tam ponad 3 tys. zł - zaznacza.

"Nasz skład ma bocznicę kolejową, mogliśmy kupować większe zapasy i handlować dłużej. Mniejsze składy, które transportowały węgiel samochodami, już go po prostu nie mają. Perspektywa jest taka, że także u nas może go brakować, ponieważ zamówienia z kopalni zostały wstrzymane" - powiedział Mirosław Nowek, właściciel jednego z największych składów węgla w woj. świętokrzyskim, który mieści się przy ulicy Kolberga w Kielcach.

Zaznaczył, że obecnych zapasów powinno wystarczyć na kilka tygodni. "Klientów mamy bardzo dużo, ale przy obecnych zapasach węgla wystarczy pewnie na jeszcze kilka tygodni. We wrześniu opał kupowały firmy i szkoły. Teraz nie wiadomo jak to będzie wyglądało, czy w ogóle węgiel dostaną" - powiedział.

"Skład działa od ponad 30 lat i przez ten czas tylko raz zdarzyło się, że był pusty, kiedy podniesiono stawki VAT. Poza tym nie było sytuacji, żeby brakowało nam asortymentu. Teraz zaczyna już brakować węgla typu orzech, kończy się miał, mamy jeszcze ekogroszek. Przez około miesiąc ludzie będą się mogli u nas zaopatrywać. Co będzie dalej, nikt nie wie" - dodał Nowek. Obecnie tona węgla "orzech" kosztuje tam ponad 3 tys. złotych.

Czytaj też: W tym roku świat powróci do rekordowego zużycia węgla

Przedstawiciele mniejszych składów potwierdzają, że zapasów węgla już praktycznie nie mają. "Dziennie dostajemy dziesiątki zapytań od klientów, którzy chcieliby kupić opał, ale węgla brakuje. Sprzedawać chcą tylko pośrednicy, u których ceny są trzy razy wyższe niż w kopalniach" - powiedział przedstawiciel składu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zwrócił uwagę, że w górę poszły również ceny pelletu. "W ciągu roku jest to wzrost z 900 zł do nawet 3000 zł za tonę. Klienci narzekają na ceny, ale nie jest to zależne od nas" - przekonywał.

Na braki surowca i wysokie ceny narzekają także przedstawiciele składów z południowej części regionu. "Skład jest pusty. Jak mam propozycje zakupu węgla to cena wynosi ponad 3 tys. złotych. Dodatkowo po mojej stronie są koszty transportu na skład i do klienta" - powiedziała przedstawicielka składu z powiatu buskiego.

W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę o dodatku węglowym, przewidującą wypłatę 3 tys. dodatku węglowego dla każdego gospodarstwa domowego, używającego węgla jako źródła ogrzewania, co musi być potwierdzone odpowiednim wpisem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Ustawa zakłada, że wniosek o dodatek węglowy będzie można złożyć do gminy - do 30 listopada br., a gmina będzie mieć maksymalnie miesiąc na wypłatę przyznanego dodatku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada br. pozostaną bez rozpoznania. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.