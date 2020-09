Na terenach odkrywki Adamów powstanie 70 MW farma fotowoltaiczna

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) podpisał umowę na budowę za ponad 160 mln zł dużej farmy fotowoltaicznej na terenach po odkrywkowej eksploatacji węgla brunatnego. Elektrownia słoneczna ma być gotowa za niecały rok.

Jak poinformował w środę ZE PAK, spółka podpisała z wykonawcami - konsorcjum firm Esoleo i Przedsiębiorstwo Remontowe PAK Serwis - umowę na budowę w formule "pod klucz" farmy fotowoltaicznej o mocy 70 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na rekultywowanych terenach Kopalni Adamów.

Wykonawcy zostali wyłonienie w przetargu; mają zaprojektować, zmontować i przekazać do eksploatacji farmę na działkach o powierzchni ok. 100 ha, na zrekultywowanych gruntach, na których wydobywano węgiel brunatny metodą odkrywkową. Wynagrodzenie wykonawców ustalono w umowie na 163,8 mln zł netto, a termin przekazania do wstępnej eksploatacji - na sierpień 2021 r.

Jak podał ZE PAK, teren znajduje się w granicach administracyjnych gminy Brudzew, a lokalizacja elektrowni fotowoltaicznej podyktowana została m. in. bliskością istniejącego układu wyprowadzenia mocy.

W sierpniu 2020 r. ZE PAK podjął decyzję o likwidacji kopalni węgla brunatnego Adamów. Eksploatacja węgla brunatnego ma w niej ustać z końcem 2020 r. Kopalnia pracowała na potrzeby elektrowni Adamów, która została ostatecznie wyłączona z końcem 2017 r., potem dostarczała węgiel do elektrowni Pątnów.