Na terenie Elektrowni Dolna Odra powstaną farmy PV

Na terenie Elektrowni Dolna Odra, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) z grupy PGE, w roku 2021 powstaną dwie instalacje fotowoltaiczne o mocy do 1 MW każda. Na początku czerwca 2020 roku oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra, do którego należy Elektrownia Dolna Odra, uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla realizacji tej inwestycji - wynika z informacji podanych przez PGE GiEK.