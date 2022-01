Na terenie PZL Mielec uruchomiono instalacje fotowoltaiczną

W Polskich Zakładach Lotniczych - PZL Mielec uruchomiona została instalacja fotowoltaiczna zbudowana z 1600 paneli. Inwestycja, która produkować ma ok. 650 MWh energii rocznie, kosztowała niemal 2,5 mln zł.

Panele zostały zlokalizowane w trzech miejscach - przy budynku administracyjnym, wokół malarni statków powietrznych oraz Centrum Serwisu i Prób w Locie, usytuowanym przy lotnisku w Mielcu.

Łączna powierzchnia przeznaczona pod instalację to 10,6 tys. m kw. Jak szacuje spółka, instalacja wyprodukuje ok. 650 MWh energii elektrycznej w ciągu roku.

Większość wytworzonej energii zostanie skonsumowana w bieżącej produkcji, natomiast nadwyżka wyprodukowana w dni wolne oraz święta, kiedy zakład nie pracuje, będzie odsprzedawana do operatora.

Jak poinformowała w poniedziałek spółka, dzięki instalacji Polskie Zakłady Lotnicze stały się największym w Mielcu i jednym z największych na Podkarpaciu wytwórców energii z paneli fotowoltaicznych.

Panele zostały zlokalizowane w trzech miejscach - przy budynku administracyjnym, wokół malarni statków powietrznych oraz Centrum Serwisu i Prób w Locie, usytuowanym przy lotnisku w Mielcu. Łączna powierzchnia przeznaczona pod instalację to 10,6 tys. m kw. Jak szacuje spółka, instalacja wyprodukuje ok. 650 MWh energii elektrycznej w ciągu roku. Większość wytworzonej energii zostanie skonsumowana w bieżącej produkcji, natomiast nadwyżka wyprodukowana w dni wolne oraz święta, kiedy zakład nie pracuje, będzie odsprzedawana do operatora.

Jak podkreślił cytowany w informacji prezes zarządu, dyr. naczelny PZL Mielec Janusz Zakręcki, inwestycja w instalację paneli fotowoltaicznych jest kolejnym krokiem w stronę zeroemisyjności. "To też kolejna nasza inicjatywa potwierdzająca zaangażowanie firmy w ochronę środowiska" - dodał.

Spółka przypomniała, że od kilku lat wdraża rozwiązania redukujące zużycie energii elektrycznej. W tym kontekście wymienia m.in. projekty termomodernizacji hal produkcyjnych i wymiany oświetlenia na nowoczesne typu LED.

Projekt budowy instalacji fotowoltaicznej rozpoczęto w kwietniu 2021 roku. Pierwszy krok polegał na przygotowaniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu wymaganych zezwoleń oraz warunków instalacji. Prace montażowe trwały od sierpnia ub.r. i zakończyły się odbiorami końcowymi w grudniu. W styczniu 2022 r. instalacja została uruchomiona. Inwestycja została w całości zrealizowana ze środków własnych firmy, w ramach programu korporacyjnego Go Green.

PZL Mielec jest największym polskim eksporterem sprzętu obronnego i lotniczego. Mielecka spółka jest obecnie największym zakładem produkcyjnym firmy Lockheed Martin poza Stanami Zjednoczonymi.

Lockheed Martin Corporation z siedzibą w Bethesda w stanie Maryland (USA) to międzynarodowa firma działająca w obszarze bezpieczeństwa i lotnictwa, zatrudniająca około 114 tys. osób na całym świecie. Spółkaa zajmuje się badaniami, projektowaniem, rozwojem, produkcją, integracją i utrzymaniem zaawansowanych systemów technologicznych, produktów i usług.