Na TGE luty ze spadkami cen prądu i gazu

W lutym 2019 obroty energią elektryczną na TGE były o 41,4 proc. większe niż rok wcześniej, a gazem o 116 proc. większe. W minionym miesiącu w stosunku do stycznia spadły ceny prądu i gazu, zarówno na rynkach spotowych jaki terminowych – wynika z podsumowania działalności TGE w lutym 2020.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w lutym 51,93 zł/MWh, co oznacza spadek o 7,65 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2021 (GAS_BASE_Y-21) wyniosła w lutym 73,47 zł/MWh, czyli o 4,85 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu bieżącego roku.W lutym 2020 łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE wyniósł 2 400 864 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do lutego roku 2019 o 44,6 proc.Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się na poziomie 2 346 764 MWh (wzrost o 45,8 proc. rok do roku).Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 150,32 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,73 zł/MWh względem stycznia roku 2020.Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wyniósł w lutym 16 702 toe, co oznacza spadek rok do roku o 15,7 proc. Dla instrumentu PMEF wolumen wyniósł 11 579 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 1 857,35 zł/toe (wzrost względem stycznia 2019 – o 113,27 zł/toe).