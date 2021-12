Na TGE w listopadzie 2021 ceny prądu w górę, a gazu w dół

W listopadzie 2021 obroty energią elektryczną na TGE wyniosły

ponad 19,9 TWh, co oznacza wzrost o 1,6 proc. w stosunku do listopada 2020, a gazem blisko 10,9 TWh, co w porównaniu do analogciznego okresu 2020 oznacza ponad 8 proc. spadek. W listopadzie 2021 w porównaniu do października 2021 ceny prądu poszły w górę, a ceny gazu spadły - wynika z informacji przekazanych przez Towarową Giełdę Energii (TGE).

Energia elektryczna

Gaz ziemny