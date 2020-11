Na TGE w październiku spadek obrotów prądem i gazem

Na TGE w październiku 2020 łączny wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł prawie 23,4 TWh, co licząc rok do orku oznacza spadek o 19,4 proc., a na rynku gazu ziemnego zawarto transakcje o wolumenie około 13,6 TWh, co licząc rok do roku oznacza spadek o 5,8 proc. – poinformowała Towarowa Giełda Energii (TGE).

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE w październiku 2020 wyniósł około 1,58 TWh, co licząc rok do roku stanowi spadek o 17,8 proc.Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach Rynku Praw Majątkowych (RPM) w październiku 2020 wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 139,96 zł/MWh i oznacza to spadek o 0,12 zł/MWh względem września bieżącego roku.Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) w październiku 2020 zmalał o 64,9 proc. licząc rok do roku, do do poziomu 11 944 toe.W październiku 2020 średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 1814,17 zł/toe, co oznaczało wzrost względem września 12,45 zł/toe.Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE w październiku 2020 wyniósł około 0,739 TWh, co stanowi spadek o 47,5 proc. rok do roku. Średnia ważona cena gwarancji pochodzenia wyniosła 1,48 zł/MWh i jest to wzrost o 0,31 zł/MWh w stosunku do września.