NABE - agencja, której nie ma i nie będzie? To byłby zły scenariusz

Przedłużają się prace nad powołaniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Eksperci, z którymi rozmawia WNP.PL, oceniają, że brak NABE to złe rozwiązanie dla Enei, Taurona i PGE.

Wicepremier Jacek Sasin przyznaje, że czynnikiem wstrzymującym powstanie NABE jest oczekiwanie na potwierdzenie przez Komisję Europejską, że nie jest to pomoc publiczna.

Paweł Puchalski z Santander Biura Maklerskiego ocenia, że jeśli NABE miałaby nie powstać, byłoby to fatalne dla perspektyw spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Joanna Maćkowiak-Pandera z Forum Energii wskazuje, że wydzielenie aktywów węglowych z grup energetycznych musi nastąpić, ale obecny projekt nie jest dobrze przygotowany, dlatego brakuje postępów w jego realizacji.

- Finalizujemy w tej chwili utworzenie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, która skupi w sobie wszystkie energetyczne aktywa węglowe - mówił pod koniec maja 2023 r. Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Z kolei jego zastępca w resorcie MAP, Marek Wesoły, podczas Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego OSE Gdańsk ocenił, że NABE jest "na ostatniej prostej".

Takich zapowiedzi w ostatnich miesiącach było wiele. Tylko w 2023 r. podawano, że NABE ma powstać do końca marca, następnie, że na przełomie kwietnia i maja. Przypomnijmy, że pierwotnie zakładano, iż Agencja powstanie do 31 grudnia 2022 r.

Rozmowy rządu o NABE z Komisją Europejską i bankami. Ostatni etap?

Jacek Sasin przyznał, że czynnikiem wstrzymującym powstanie NABE jest oczekiwanie na potwierdzenie przez KE, że nie jest to pomoc publiczna.

- Jesteśmy na ostatnim etapie dopinania spraw. Wątków jest tutaj całe mnóstwo, ale zasadniczy, czyli kwestia wynegocjowania umowy o zbyciu aktywów energetycznych przez spółki energetyczne na rzecz NABE, jest właściwie w ponad 90 proc. uzgodniony, pozostały szczegóły. Nie spodziewam się jakichś większych problemów w tym zakresie - stwierdził Sasin.

- Jesteśmy w stałym dialogu z bankami. Ja również w tym dialogu uczestniczę. Mieliśmy dobre spotkania - zapewnił minister aktywów państwowych dodając, że nie przewiduje "większych perturbacji".

- Dzisiaj istotnym czynnikiem wstrzymującym samo sfinalizowanie tego procesu jest oczekiwanie na akceptację ze strony Komisji Europejskiej. Nie tyle akceptację, co potwierdzenie przez Komisję Europejską tego, o czym jesteśmy przekonani, że nie zachodzi tu proces pomocy publicznej - podkreślił Jacek Sasin.

- Chcemy mieć pewność, że KE postrzega ten problem tak samo jak my, że jest to proces rynkowy, rozwiązania rynkowe, niezwiązane z pomocą publiczną - zaznaczył wicepremier. - Jeśli to potwierdzenie w najbliższym czasie będzie, to przewiduję, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ten proces zostanie zakończony.

NABE potrzebne grupom energetycznym. Czekają inwestycje w OZE i dystrybucję

A co będzie, jeśli Agencja nie powstanie? Odpowiedzi nie są optymistyczne.

- Byłoby to, moim zdaniem, fatalne dla perspektyw spółek energetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych. Trzeba pamiętać, że sektor wytwarzania energii z węgla w grupach Enea, PGE i Tauron będzie musiał być stale dotowany, bo w przeciwnym razie wyniki tego sektora byłyby bardzo silnym obciążeniem dla wyników tych grup - mówi WNP.PL Paweł Puchalski z Santander Biura Maklerskiego.

Przypomina, że powstanie NABE umożliwi zaciąganie przez te grupy zewnętrznego finansowania na wielkie projekty inwestycyjne, m.in. w OZE czy dystrybucji.

- Tak długo, jak nasze grupy będą obciążone energetyką węglową, będą miały bardzo ograniczony dostęp do zewnętrznego finansowania i nie będą mogły rozpocząć transformacji energetycznej - podkreśla Paweł Puchalski.

- Zakładam jednak, że NABE powstanie i to relatywnie niedługo. Spokojnie czekam na rozwój akcji. Absolutnie żadnych konkretnych terminów powstania dawać jednak nie można, ponieważ niepewność regulacyjna w Polsce jest na bardzo wysokim poziomie. Spodziewam się, że umowy z grupami energetycznymi o przekazaniu aktywów węglowych do NABE zostaną podpisane przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi tak, żeby aktywa te przeszły do Agencji na przełomie roku 2023 i 2024 - prognozuje Paweł Puchalski.

Trzeba zmienić koncepcję tworzenia NABE. Widać, że ta się nie sprawdza

O tym, że NABE powinna powstać, przekonani są także inni eksperci.

- Wydzielenie aktywów węglowych z grup energetycznych musi nastąpić, ale obecny projekt nie jest dobrze przygotowany, dlatego brakuje postępów w jego realizacji. Trzeba będzie przygotować koncepcję wydzielenia aktywów węglowych na nowo - mówi WNP.PL Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii.

W jej ocenie pierwszy błąd przy tworzeniu koncepcji powstania NABE był taki, że przyjęto założenie, że to jest projekt, który nie będzie wymagał pomocy publicznej. Tej tezie przyporządkowano cały proces, co nie wzbudziło zaufania ani instytucji finansowych, ani energetyków, ani Komisji Europejskiej. Nie jest to możliwe przy realnych cenach węgla, CO2 i ograniczeniach rynku mocy. To spowodowało trudności w realizacji tego projektu.

Niezbędnym do wykonania zadaniem jest określenie tego, jak elektrownie węglowe będą funkcjonowały po roku 2025. Z końcem 2025 r. kończy się bowiem rynek mocy, dzięki któremu elektrownie otrzymują kilka miliardów złotych rocznie.

- Formuła, która będzie gwarantowała przedłużenie pracy elektrowni węglowych, a jednocześnie pozostanie zgodna z regułami rynku i prawem europejskim, będzie bardzo trudna do zrealizowania, jeśli nie niemożliwa. Kończą się właśnie negocjacje unijne w ramach unijnej dyrektywy rynku energii. Nasze podejście do derogacji rynku mocy nie przebija się. Od 2018 r. wiadomo było, że wsparcie elektrowni węglowych po 2025 r. będzie niedozwolone. Polska się wtedy na to zgodziła, mało tego - realizuje tę strategię. Ale okazuje się, że nowych mocy nie przybywa, więc chcemy dalszego dofinansowania ze środków publicznych starych elektrowni węglowych - ocenia Joanna Maćkowiak-Pandera.

Jej zdaniem elektrownie węglowe z grup Enea, Energa, PGE i Tauron powinny zostać wydzielone, ale w innej formie niż jest to teraz planowane. NABE w proponowanym kształcie doprowadzi do powstania podmiotu, który będzie miał ponad 50 proc. sektora wytwarzania energii w Polsce, a więc będzie zakłócał konkurencję. Dla odbiorców oznacza to ryzyko zbyt wysokich cen.

Jak mówi, powstanie NABE przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi jest coraz mniej prawdopodobne.

- Ta decyzja powinna zapaść jak najszybciej, ponieważ to wyczekiwanie negatywnie odbija się na bilansie energetycznym Polski i stanie aktywów. Elektrownie węglowe czekają od dwóch lat na to, aż ktoś się nimi zajmie. Teraz nie ma decyzji inwestycyjnych, nie modernizuje się ich, nie ma planu, jak realnie zapewnić ich funkcjonowanie po 2025 r. O modernizacji bloków 200 MW mówi się od dawna, ale wciąż nie ma żadnych decyzji - wskazuje prezeska Forum Energii.

Płyną sprzeczne informacje. Pracownicy oczekują szybkich decyzji

Sytuacją wokół NABE zniecierpliwieni są pracownicy spółek, które mają trafić do Agencji.

- Pojawiają się tak sprzeczne informacje ws. NABE, że nikt nic nie wie. To są poważne decyzje wiążące się z przyszłością pracowników oraz stanem technicznym urządzeń. Na razie nikt nie wie, co będzie w poszczególnych elektrowniach z blokami. Kiedy będą modernizacje bloków 200 MW - mówi WNP.PL Bogdan Tkocz, przewodniczący Solidarności w Tauronie Serwis oraz członek Regionalnej Rady ds. Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego.

Informuje, że strona społeczna w grupie Tauron zaprosiła Marka Wesołego, sekretarza stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych i pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, na spotkanie, ale do takiego spotkania jak na razie nie doszło.

- Tworzenie NABE nie może być robione "na rympał", a tak właśnie się dzieje. Nie można wrzucać do jednego worka elektrowni na węgiel brunatny i kamienny, to są całkowicie inne branże. W Elektrowni Bełchatów mają lepszy stan techniczny bloków, ale za kilkanaście lat skończą im się złoża węgla, a na Śląsku kończą się urządzenia, ale węgiel jest zapewniony na długi okres - wskazuje Bogdan Tkocz.

Przypomina, że strona społeczna zaproponowała stworzenie NABE Południe, które by obejmowało elektronie na węgiel kamienny, kopalnie węgla kamiennego, a także spółki serwisowe oraz spółkę Tauron Ekoenergia.

- Tracimy czas, a potrzebujemy szybkich decyzji - zaznacza Bogdan Tkocz; jego zdaniem prawdopodobnie NABE nie powstanie do wyborów parlamentarnych.

Grupy energetyczne przygotowują się do powstania NABE. "Proces w zaawansowanej fazie"

Do powstania Agencji przygotowują się grupy energetyczne.

- W zaawansowanej fazie znajduje się proces przeniesienia węglowych bloków wytwórczych do NABE. Zrealizowaliśmy wszystkie zaplanowane działania reorganizacyjne, w tym integrację aktywów w spółce Tauron Wytwarzanie, i jesteśmy gotowi do wydzielenia do NABE. Trwają również zaawansowane prace w zakresie uzgodnień dokumentacji transakcyjnej - zapewnia Paweł Szczeszek, prezes firmy Tauron Polska Energia.

Sprecyzował przy tym, że Tauron praktycznie wykonał już wszystkie prace wewnętrzne przygotowujące aktywa do transferu.

- Zakończyliśmy raporty due diligence, praktycznie finalizowane są wyceny tych aktywów. Trwają prace nad dostarczeniem materiałów dla banków. Jeśli chodzi o finansowanie, mówimy tutaj o modelu transferu finansowania wewnątrzgrupowego do NABE i ewentualnie jego spłaty. Cały czas trwają dyskusje w tym zakresie - one będą sfinalizowane po tym, jak zostaną finalnie uzyskane zgody komitetów kredytowych banków - wyjaśnia Pawel Szczeszek.

Jak ocenił, dzięki wydzieleniu aktywów węglowych - zarówno wydobywczych, jak i wytwórczych - diametralnie zmieni się postrzeganie Grupy na rynkach finansowych i kapitałowych, co oznacza "zdecydowanie łatwiejszy dostęp do środków finansowych na rozwój Grupy".

- Grupa Tauron jest ogromnym zwolennikiem projektu NABE, bardzo nam na tym zależy - zaznacza Paweł Szczeszek, wyrażając nadzieję, że "ten projekt zostanie uruchomiony jak najszybciej".

Gigant ma stać na wielu nogach. Połowa krajowej energii, 30 tys. pracowników

Przypomnijmy, że proces tworzenia NABE jest kilkustopniowy. Założono, że najpierw Skarb Państwa kupi aktywa węglowe wydzielone z grup Enea, Energa i Tauron (powinno do tego dojść w najbliższych tygodniach), a następnie podwyższy kapitał w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz wniesie aportem akcje lub udziały Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Połaniec, Energa Elektrownia Ostrołęka, Tauron Serwis i Tauron Ekoenergia. Potem ma zostać utworzony holding.

NABE będzie największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce, odpowiedzialnym za ok. 50 proc. produkcji energii w Polsce i zatrudniającym ok. 30 tys. osób.