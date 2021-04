NABE jak Guliwer wśród Liliputów. Rewolucja zaskakuje rozmiarem

W tym tygodniu Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) ma przedstawić plan wydzielenia aktywów węglowych z grup energetycznych do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Węglowe odchudzanie powinno objąć grupy Enea, Energa, PGE i Tauron a także PGNiG. Pokazujemy prawdopodobny wariant tej operacji.

Tauron: kopalnie z wozu

Enea: wątpliwości nie ma

Energa: biomasa i gaz zamiast węgla

PGNiG: mniej węgla, więcej gazu

Związkowy opór

Do PGE Energia Ciepła należy także elektrociepłownia w Rzeszowie, gdzie działa blok gazowo-parowy oraz zakład termicznego przekształcania odpadów - prawdopodobnie ten zakład do NABE nie trafi.Do NABE nie powinny trafić także elektrociepłownie w Toruniu, Gorzowie Wielkopolskim i Lublinie-Wrotków, ponieważ pracują tam bloki gazowe.Nie wiadomo co może się zdarzyć z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja. Obecnie w skład ZEW Kogeneracja wchodzą trzy elektrociepłownie opalane węglem kamiennym (Wrocław, Zawidawie i Czechnica). W EC Czechnica ma powstać nowy blok gazowo-parowy, którego uruchomienie zaplanowano na 2024 r. Teoretycznie można sobie wyobrazić sytuację, że nowy blok w EC Czechnica pozostanie w PGE a do NABE trafi EC Wrocław, gdzie jest jednostka węglowa.Podział czeka także grupę Tauron Polska Energia. Do NABE prawdopodobnie trafi cały Tauron Wydobycie, czyli kopalnie węgla kamiennego Janina, Sobieski i Brzeszcze. Inną alternatywą niż NABE może być likwidacja któregoś z tych zakładów i przekazanie go Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Pierwszą w kolejności do likwidacji może być kopalnia Brzeszcze a za nią kopalnia Janina. Zakład Sobieski ma raczej zapewnioną przyszłość, ponieważ ma dostarczać węgiel do nowego bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III.Do NABE trafi prawdopodobnie także spółka Tauron Wytwarzanie do którego należą elektrownie na węgiel kamienny Jaworzno III, Łaziska, Łagisza, Siersza i Stalowa Wola.Do nowej spółki trafi zapewne także Tauron Ciepło, do którego należą elektrociepłownie węglowe w Bielsku-Białej, Tychach i Katowicach. Do spółki należy także 31 mniejszych źródeł ciepła o łącznej mocy 146 MWt zlokalizowanych na terenie 10 miast województwa śląskiego, małopolskiego i dolnośląskiego.Warto pamiętać, że Tauron Ciepło oprócz wytwarzania ciepła zajmuje się także jego dystrybucją: nie wiadomo, czy cały Tauron Ciepło (dystrybucja i wytwarzanie) miałby trafić do NABE czy tylko segment wytwarzania.Grupa Tauron, poprzez spółkę Tauron Wytwarzanie, posiada 50 proc. udziałów w EC Stalowa Wola, gdzie w 2020 r. oddano nowy blok gazowy (drugie 50 proc. udziałów ma PGNiG Termika z grupy PGNiG. Ta jednostka do NABE nie powinna trafić.Podziałowi ulegnie także grupa Enea. Największym aktywem wytwórczym grupy jest spółka Enea Wytwarzanie, w skład której wchodzi Elektrownia Kozienice opalane węglem kamiennym oraz firmy ciepłownicze z Piły i Obornik. Do Enei należy także elektrownia na węgiel kamienny w Połańcu. W skład grupy wchodzi także Enea Ciepło, czyli elektrociepłownia węglowa w Białymstoku. Wszystkie te aktywa powinny trafić do NABE, wyjątkiem mogą być aktywa w Pile, gdzie Enea planuje budowę gazowych źródeł ciepła.Do Enei należy także kopalnia Bogdanka, która prawdopodobnie pozostanie samodzielną spółką i nie wejdzie w skład NABE.NABE może zostać zasilona także aktywami innych grup. Z grupy Energa może tam trafić Elektrownia Ostrołęka, gdzie działają trzy stare bloki węglowe o łącznej mocy 690 MW.W skład grupy wchodzi także spółka Energa Kogeneracja, posiadające elektrociepłownie węglowe w Elblągu i Kaliszu. ale w obu oddziałach mają powstać nowe źródła biomasowe, a w Elblągu również gazowe.Pozostaje nam jeszcze grupa PGNiG. Choć - jak sama nazwa wskazuje - to grupa przede wszystkim gazowa, ale posiadająca duże aktywa węglowe, które mogą trafić do NABE. To przede wszystkim elektrociepłownie należące do spółki PGNiG Termika w Warszawie. W EC Żerań, należącej do spółki, trwa budowa bloku gazowego, który ma być gotowy we wrześniu 2021 r. Nie wykluczone, że EC Żerań pozostanie w grupie PGNiG a reszta PGNiG Termika trafi do NABE.Do PGNiG należy także spółka PGNiG Energetyka Przemysłowa z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju, skupiająca m.in. elektrociepłownie pracujące na potrzeby kopalń węgla kamiennego. Tutaj sprawa wydaje się oczywista i PGNiG Energetyka Przemysłowa powinna trafić do NABE.Przeciwko wydzieleniu aktywów węglowych protestują związkowcy, najgłośniej z grup Tauron i PGE.- Do NABE ma trafić 88 bloków energetycznych. Kto nad tym zapanuje? Dzisiaj każda grupa energetyczna dokładnie wie, kiedy dany blok trzeba remontować, wie, ile to będzie kosztowało, ma swoje służby do tego - mówił w rozmowie z WNP.PL Bogdan Tkocz, wiceprzewodniczący Komitetu protestacyjno-strajkowego w grupie Tauron, przedstawiciel Solidarności.Głównym powodem napięć społecznych w grupie Tauron są plany powołania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE), do której mają zostać wcielone aktywa węglowe z grup energetycznych, w tym z Taurona.- Minister Artur Soboń chce, aby kopalnie i elektrownie z grupy Tauron trafiły do NABE i oczekuje, że strona społeczna na to się potulnie zgodzi. Otóż tak nie będzie - przekonuje Bogdan Tkocz.Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) będzie od razu największym wytwórcą energii elektrycznej w Polsce: w 2019 r. PGE odpowiadało za 41 proc. energii wprowadzonej do sieci, Enea 18 proc. a Tauron 8 proc. Razem daje to 67 proc. Oczywiście w tych trzech grupach część energii wyprodukowano w OZE i elektrociepłowniach, ale szybko licząc można założyć, że nowy podmiot będzie miał ponad 50 proc. wytwarzania energii w Polsce.Po wydzieleniu aktywów węglowych z Taurona, a także z Enei, zostałaby tylko dystrybucja i sprzedaż energii oraz relatywnie niewielkie segmenty OZE. Po wydzieleniu aktywów węglowych mocno odchudzona będzie także grupa PGE, z tą różnicą, że posiada ona trochę więcej OZE i prowadzi prace nad budową morskich farm wiatrowych. Sektor wytwarzania w grupie Energa jest bardzo mały, więc byłoby to dla niej mało odczuwalne. Także w przypadku grupy PGNiG nie miałoby to wielkiego wpływu.