NABE ma być holdingiem. Prezentujemy szczegóły połączenia

Przedstawiamy szczegóły dotyczące powstania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). Zgodnie z obecną koncepcją, Skarb Państwa zakupi od grup energetycznych wydzielane aktywa i przekaże je PGE GiEK. NABE ma funkcjonować jako holding.

Harmonogram zdarzeń

Nowe sytuacje

I dalej: połączeniu poddane zostaną spółki Tauron Wytwarzanie i Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Wszyscy pracownicy spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron staną się pracownikami Tauron Wytwarzanie. Ze spółki Enea Centrum do Enea Trading przejdą pracownicy w obszarach zakupów, kadr i płac oraz finansów i księgowości. Z Enea Trading do nowej spółki utworzonej przez koncern Enea (i pozostającej w grupie Enea) przejdą pracownicy w obszarze handlu hurtowego.Z przedstawionego harmonogramu wynika, że do końca czerwca 2022 r. powinna zostać podpisana umowa ze stroną społeczną. W tym terminie zakończyć się mają działania reorganizacyjne w grupach energetycznych.Do 1 października 2022 r. jest zaś czas, by zakończyć negocjacje z Komisją Europejską i instytucjami finansowymi. W tymże terminie mają zapaść decyzje kredytowe.NABE ma powstać do 31 grudnia 2022 r.Wojna na Ukrainie wpłynęła także na rynek energetyczny. Na reformę polskiej energetyki trzeba patrzeć także przez pryzmat tego, co się dzieje na międzynarodowych rynkach energii i paliw...- Trzeba jak najszybciej postawić tylko i wyłącznie na stabilny system energetyczny, a tym samym - na stabilne moce wytwórcze, nie mogą to być jednak moce gazowe - gaz w obecnej sytuacji odpada! Jak najszybciej trzeba przeanalizować to, jakie nowe technologie węglowe możemy zastosować - mówi Bogdan Tkocz, wiceprzewodniczący Komitetu Protestacyjno-Strajkowego w Grupie Tauron, przedstawiciel Solidarności.Podkreśla, że to nasze własne zasoby to bezpieczeństwo energetyczne i gwarancja dla rozwoju gospodarczego.- Jeżeli nie zmienimy swojej polityki, to Europa będzie zakładnikiem Rosji pod względem dostaw gazu. Polska musi dziś bardzo mądrze wydawać pieniądze z budżetu państwa i inwestować tylko i wyłącznie w dziedziny rozwojowe gospodarki. Energetyka i górnictwo takim stabilizatorem są - zaznacza Bogdan Tkocz.