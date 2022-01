NABE z wątpliwościami. Optymizm inwestorów paruje, ministerstwo uspokaja

Projekt tworzenia NABE (Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego) powinien niebawem wejść w nowy etap. Doradzające koncernom KPMG Advisory ma - zgodnie z harmonogramem - przedstawić wyniki swoich prac jeszcze w I kwartale 2022. Władze zapewniają, że tworzenie NABE idzie zgodnie z planem. W ocenie analityków nabycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów w wydzielanych spółkach określane projektowo na II/III kwartał 2022 jest jednak nierealne. Nie można wykluczyć nagłych zwrotów akcji. Newralgiczne dla powodzenia projektu pozostaje zyskanie akceptacji Komisji Europejskiej i energetyków.

Dookoła harmonogramu tworzenia NABE

ℹ️ #OświaczenieMAP@Grupa_PGE złożyła wniosek o objęcie przez Skarb Państwa akcji serii E spółki. Emisję zaproponowano w celu pozyskania środków, dzięki którym spółka będzie mogła przyspieszyć w zielonej transformacji. Prace związane z #NABE przebiegają zgodnie z harmonogramem — Ministerstwo Aktywów Państwowych 🇵🇱 (@MAPGOVPL) January 20, 2022

Analitycy podkreślają znaczenie notyfikacji

Paweł Puchalski, analityk Biura Maklerskiego Santander, również wskazuje, że - po upublicznieniu projektu NABE - wyceny spółek energetycznych objętych projektem, czyli PGE, Tauronu i Enei, wzrosły, ale to paliwo zaczęło się wyczerpywać.- Ostatnimi czasy inwestorzy dyskontują zwiększone ryzyko związane z relacjami dyplomatycznymi z Komisją Europejską, co może co najmniej opóźnić notyfikację projektu NABE. Poza w tym w samej Polsce, w Ministerstwie Klimatu pojawiały się oceny, że NABE oznacza problem m.in. z koncentracją rynku - mówi Paweł Puchalski. - Nie można twierdzić, iż wcześniej utworzenie NABE było pewne, jednakże kilka miesięcy temu wiara inwestorów, że projekt NABE powiedzie się, była - w mojej ocenie - większa niż obecnie. W ostatnich miesiącach pojawiło się po prostu więcej obaw, że projekt może się opóźnić.W 2021 roku PGE, Tauron, Enea i Energa wybrały KPMG Advisory na doradcę przy tworzeniu NABE. Główne jego zadania w projekcie wydzielenia aktywów węglowych i ich integracji w ramach NABE to doradztwo strategiczne w obszarze strategii i modelu finansowego NABE, strukturyzacji transakcji sprzedaży aktywów, opracowania modelu operacyjnego NABE oraz doradztwo koncentracyjne i notyfikacyjne.Siłą rzeczy na tempo prac nad projektem NABE pewien wpływ będą też miały prace KPMG. Pytaniem jest, do kiedy KPMG Advisory ma przedstawić spółkom koncepcję transakcji sprzedaży aktywów węglowych Skarbowi Państwa, model finansowy NABE i strategie dla NABE?"Prace nad koncepcją (utworzenia NABE - red.) przebiegają zgodnie z harmonogramem i planowo zakończą się w I kwartale 2022 r. Prace przebiegają równolegle w obszarach objętych zakresem, tj. strategii NABE, modelu finansowym, koncepcji strukturyzacji transakcji, modelu operacyjnym NABE oraz przygotowaniu wniosku koncentracyjnego. Zgodnie z harmonogramem KPMG Advisory przedstawi wyniki swoich prac w I kwartale 2022" - podało WNP.PL biuro prasowe PGE.Ministerstwo Aktywów Państwowych (MAP) w maju 2021 . przekazało do konsultacji datowany na kwiecień 2021 projekt dokumentu „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”.Zgodnie z tym projektem reorganizacja wewnętrzna grup energetycznych - w związku z koncepcją NABE - miałaby nastąpić w IV kwartale 2021/I kwartale 2022, wycena wydzielanych spółek - w II kwartale 2022, a nabycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów w wydzielanych spółkach - w II/III kwartale 2022.Nie ma jasności, czy ten harmonogram jest nadal aktualny... W sprawozdaniu zarządu PGE z działalności grupy kapitałowej PGE za trzeci kwartał 2021 znalazła się informacja, że „zaktualizowana treść dokumentu 'Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa' nie została dotychczas opublikowana”.Poprosiliśmy MAP o przekazanie aktualnej wersji ww. projektu dokumentu, a przynajmniej o podanie, czy prezentowany w maju 2021 r. harmonogram tworzenia NABE jest aktualny.Na razie resort nie odpowiedział nam, ale zapewnia, że prace związane z NABE przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wielka szkoda, że nie podaje, jaki to teraz harmonogram – ten pokazany w maju 2021 r. czy inny.Zapytaliśmy, czy - zdaniem PGE - zwarty w projekcie dokumentu „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” z kwietnia 2021 r. termin nabycia przez Skarb Państwa akcji/udziałów w wydzielanych spółkach – określony na II/III kwartał 2022 – jest możliwy do dotrzymania."Prace postępują zgodnie z harmonogramem, nie identyfikujemy istotnych opóźnień i zakłóceń w procesie" - odpowiedziała PGE.Analitycy, z którymi rozmawialiśmy, oceniają, że termin nabycia przez Skarb Państwa akcji/udziałów w wydzielanych spółkach określony projektowo na II/III kwartał 2022 nie jest możliwy.- Wskazany w projekcie dokumentu dotyczącego utworzenia NABE, z kwietnia 2021 roku, termin na II/III kwartał 2022 nabycia przez Skarb Państwa udziałów w wydzielanych z grup energetycznych spółkach uważam za nierealny. Od dawna zakładam w swoich modelach, że wydzielenie aktywów węglowych z grup energetycznych zdarzy się na przełomie lat 2022 i 2023 - mówi Paweł Puchalski.I dodaje, że - ze względu na złożoność projektu - po prostu zakłada, że na przełomie tego i przyszłego roku będziemy finalizować wydzielenie aktywów energetycznych ze spółek energetycznych.- Oczywiście dla powodzenia projektu NABE kluczowa jest zgoda Komisji Europejskiej na ten projekt - podkreśla Paweł Puchalski.Zdaniem Krystiana Brymory do NABE trzeba jeszcze przekonać dwie strony, a w tym właśnie Komisję Europejską.- Do NABE trzeba jeszcze przekonać dwie strony. Po pierwsze: Komisję Europejską, żeby dała zgodę na takie rozwiązanie i na wsparcie NABE pomocą publiczną, czyli pieniędzmi z budżetu państwa, a po drugie energetyków - mówi Krystian Brymora.Akcentuje przy tym , źe warunkiem koniecznym powstania NABE jest zawarcie przez władze umowy społecznej z energetykami, podobnej jak z górnikami, a to się wiąże z punktem pierwszym, czyli zapewnieniem finansowania dla NABE, w praktyce dofinansowania z budżetu państwa.- Wątpliwe bowiem, aby podmiot się mógł sam utrzymać na rynku po wygaśnięciu wsparcia z rynku mocy dla starych elektrowni węglowych - dopowiada Krystian Brymora.Krystian Brymora wskazuje też, że umowa społeczna z górnikami już złapała poślizg - i ocenia, że podobnie może być w przypadku energetyki.- Do końca 2021 roku nie został złożony wniosek notyfikacyjny do KE w sprawie programu dla górnictwa. Przepuszczam, że podobnie będzie w przypadku energetyki. Wskazane w projekcie powstania NABE z kwietnia 2021 nabycie przez Skarb Państwa udziałów w wydzielanych spółkach węglowych w II/III kwartale 2022 uważam za niewykonalne. W przypadku NABE jesteśmy na takim etapie, że cała koncepcja - lub jej istotna część - mogą się zmienić - mówi Krystian Brymora.Koncepcja powołania NABE od samego początku nie była "noszona na rękach" i wątpliwości nadal się utrzymują - nie tylko w odniesieniu do harmonogramu.- Polska energetyka podlega dużej presji - duże wahania cen paliw, trudna sytuacja geopolityczna, brak oczekiwanych funduszy UE. Liczba ryzyk rośnie... W tej sytuacji priorytetem powinno być stabilizowanie sytuacji, jasne procesy, transparentne decyzje. Koncepcja NABE w obecnym kształcie dodatkowo dolewa oliwy do ognia i budzi niepokój, m.in. wśród energetyków, górników, w instytucjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne - komentuje Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.Uważa, że wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych jest pilnie potrzebne, ale koncepcja musi być ponownie przygotowana.- Po pierwsze: trzeba określić jasno cel tego procesu (czy chodzi o redukcję wydobycia, czy dopłaty do produkcji), realne ramy czasowe działania oraz koszty. MAP skupia się na zmianach strukturalnych spółek, model finansowy pozostawiając innym - Ministerstwu Klimatu. Brakuje na horyzoncie kogoś, kto poskłada te puzzle i zapewni bezpieczeństwo energetyczne w czasie transformacji. Możemy odnieść wrażenie, że energetyka węglowa jest porzucana wraz z długami i całą niepewnością dotyczącą przyszłości - mówi Joanna Maćkowiak-Pandera.Podkreśla, że konieczne jest opracowanie planu uzupełnienia odstawianych mocy, bo bez tego będą rosły obawy o bezpieczeństwo energetyczne państwa.Paweł Puchalski mówi, że kwestia zdolności NABE do samofinansowania zależy od cen energii elektrycznej.- Jeszcze dwanaście miesięcy temu spodziewałem się, że już w 2022 roku elektrownie węglowe nie będą generowały pozytywnych przepływów pieniężnych. Tymczasem sytuacja rynkowa w całej Europie tak się ułożyła, że mimo wysokich kosztów CO2, elektrownie węglowe zachowują rentowność - mówi Paweł Puchalski.Przyppomina, że stało się tak, bo ceny energii poszły mocno w górę, a ceny polskiego węgla nie i to stworzyło potencjał do utrzymywania rentowności produkcji prądu z węgla pomimo wysokich cen CO2.- Sytuacja geopolityczna dała polskim koncernom rok, jeśli nie dwa, dodatkowej rentownej produkcji prądu z węgla. Z punktu widzenia projektu NABE, im dłużej elektrownie węglowe będą generowały gotówkę, tym lepiej dla przejmującego, czyli dla Skarbu Państwa - komentuje Paweł Puchalski.