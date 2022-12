Nad amerykańską fotowoltaiką zaszło słońce. Powodem są sankcje wobec Chin

W 2022 r. aż o 23 procent - w stosunku do roku ubiegłego - spadnie liczba nowych instalacji fotowoltaicznych w Stanach Zjednoczonych. Przyczyną jest amerykański zakaz sprowadzania dóbr z chińskiego regionu Sinciang.

Stany Zjednoczone zdecydowały się na wprowadzenie takiego zakazu ze względu na doniesienia, że chińskie władze wprowadzały wobec zamieszkującej ten region mniejszości muzułmańskiej - Ujgurów - nakaz pracy przymusowej.

Zakaz spowoduje, że w tym roku spadanie przede wszystkim przyrost mocy w wielkoskalowych farmach fotowoltaicznych. Szacuje się, że może on być mniejszy nawet o 40 procent wobec roku poprzedniego i osiągnąć 10,3 GW mocy zainstalowanej.

To właśnie duże projekty stanowią największą część amerykańskiego rynku PV. Jeśli chodzi o spadek mocy ze wszystkich instalacji szacuje się go na 23 procent wobec roku ubiegłego, co oznacza, że całkowita moc nowych instalacji PV wyniesie w tym roku 18,6 GW.

Problemy z dostawą elementów do budowy nowych instalacji słonecznych w USA skończą się prawdopodobnie dopiero w drugiej połowie przyszłego roku. Ponad 1000 dostaw z wartymi setki milionów dolarów elementami do budowy instalacji fotowoltaicznych zostały zatrzymane w amerykańskich portach, odkąd w czerwcu amerykańska administracja zakazała importu z objętego sankcjami regionu.

Amerykańska administracja wymaga teraz dokładnej dokumentacji o miejscu pochodzenia wszystkich materiałów sprowadzanych z Chin, co powoduje, że firmy zajmujące się instalacją fotowoltaiki nie są w stanie zaimportować zamówionych towarów.

Przewiduje się, że amerykański rynek PV zacznie znowu rosnąć w przyszłym roku a roczny wzrost będzie osiągał poziom średnio 21 procent między 2023, a 2027 rokiem.