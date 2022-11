Nadchodzą duże inwestycje w sieci energetyczne

W najbliższy poniedziałek, 7 listopada, mają zostać ogłoszone duże inwestycje w modernizację i rozbudowę polskich sieci elektroenergetycznych.

Inwestycje mają dotyczyć przede wszystkim poszerzenia możliwości dystrybucji energii, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia rozwoju energetyki odnawialnej. Na razie bowiem występują problemy z dodawaniem nowych mocy do sieci ze względu na to, że nie ma ona odpowiednich zdolności.

Rozwój sieci ma zostać ogłoszony na konferencji energetycznej OZE Power przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w ramach Karty Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Sama Karta będzie zawierać ogólne zapisy, ale załączniki, które zostaną do niej dodane mają zawierać konkrety, a więc informację o pakiecie finansowym czy zmianach regulacyjnych.

Karta ma zostać podpisania w poniedziałek, 7 listopada, a za nią pójdą konkretne działania. Poznamy więc szczegóły dotyczące kosztów inwestycji.

Między 2016 a 2020 rokiem w Polsce wydano na modernizację i rozwój sieci elektroenergetycznej 37 miliardów złotych.

W latach 2021-2025 inwestycje mają wynieść 52 miliardy, a do 2040 nawet 140 miliardów.

Rozwój sieci elektroenergetycznych wydaje się być kluczowy dla przeprowadzenia skutecznej transformacji energetycznej kraju.