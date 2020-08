Nadchodzą zmiany w ustawie o rynku mocy

Ministerstwo Klimatu przygotowało projekt ustawy nowelizującej ustawę o rynku mocy. To jest potrzebne, bo kontynuacja w Polsce rynku mocy w obecnej formule nie jest możliwa. Potrzebne jest dostosowanie ustawy do unijnych przepisów , które uzależniają możliwość korzystania przez elektrownie z rynku mocy od poziomu emisji CO2 . Przepisy zapewniające zgodność krajowego prawa z unijnym to jednak nie jedyne zmiany w ustawie o rynku mocy, które zaproponowało Ministerstwo Klimatu. Między innymi w przypadku części odbiorców ma być zmieniony sposób naliczania opłaty mocowej. Natomiast wg. projektu Prezes URE ma ogłosić stawki opłaty mocowej na rok 2021 do 30 listopada 2020 roku.

Głównym celem nowelizacji ustawy o rynku mocy jest zapewnienie zgodności przepisów ustawy z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z czerwca 2019 w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej.

To rozporządzenie, wyjaśnia resort klimatu, wyklucza z uczestnictwa w rynku mocy elektrownie emitujące powyżej 550 g CO2/kWh – od 4 lipca 2019 nie prowadzące produkcji przed tą datą, a działające przed tą datą od 1 lipca 2025.

Niemniej, jak podkreśla resort klimatu, wprowadzane zmiany w rynku mocy , zgodnie z w/w rozporządzeniem unijnym, zachowują w mocy umowy zawarte na rynku mocy przed 31 grudnia 2019 roku.