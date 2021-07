Nadchodzi kolejna rewolucja w licznikach energii

Innogy Stoen Operator, warszawski dostawca energii elektrycznej, opracowuje innowacyjną technologię do zdalnej komunikacji z licznikami energii. Działania są odpowiedzią na nowe przepisy, które zobowiązują operatorów energii do wymiany standardowych liczników energii na inteligentne. Po raz pierwszy na rynku warszawski operator wykorzysta do radiowej transmisji danych pasmo o częstotliwości 169 Mhz.

Opracowywane urządzenie po pełnym wdrożeniu może służyć do rezerwowej komunikacji z licznikami energii elektrycznej, co ma znaczenie w kontekście nadchodzącej obowiązkowej instalacji urządzeń zdalnego odczytu. Testy wykazały, że komunikacja z licznikiem odbywa się poprawnie nawet w piwnicach i garażach, gdzie zasięg innych sieci jest ograniczony.Nowością jest wykorzystanie częstotliwości 169 MHz. Sama technologia i protokół WMBus są już wykorzystywane do odczytu m.in. gazomierzy i wodomierzy, ale w oparciu o wyższe pasmo 868 MHz.W Europie przeprowadzanych jest kilka dużych wdrożeń komunikacji z licznikami w paśmie 169 MHz, dotyczy to jednak tylko liczników wody i gazu. innogy Stoen Operator jest pionierem w branży energetycznej w wykorzystaniu go do komunikacji.Spółka innogy Stoen Operator rozpoczęła działalność 1 lipca 2007 roku, w wyniku obowiązkowego rozdzielenia sprzedaży i dystrybucji energii. Dostarcza energię do ponad miliona klientów w Warszawie i okolicach.