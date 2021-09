Nadchodzi koniec największej polskiej elektrowni

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) odmówił wydania decyzji środowiskowej na budowę kopalni węgla brunatnego Złoczew. To formalne zakończenie tej sprawy. Elektrownia Bełchatów zakończy produkcję energii w 2036 r.

Największy pracodawca w regionie

Inni mają gorzej

W roku 2036 zakończy wydobycie także kopalnia węgla brunatnego Bełchatów. Skoro elektrownia Bełchatów ma zostać wyłączona w 2036 r. to nie jest jej potrzebna nowa odkrywka.Trzeba pamiętać, że Bełchatów to największy kompleks energetyczny w Polsce. Obecnie łączna moc zainstalowana Elektrowni Bełchatów wynosi 5298 MW i zdarzają się momenty, że blisko 20 proc. energii produkowanej w Polsce pochodzi właśnie z Bełchatowa...Zamknięcie elektrowni będzie zatem sporym wyzwaniem dla stabilności systemu elektroenergetycznego w Polsce. Koniec kopalni i elektrowni Bełchatów stanie się także sporym wyzwaniem społecznym.W kopalni i elektrowni jest obecnie zatrudnionych ok. 7,7 tys. pracowników. Dodatkowo na rzecz kopalni i elektrowni Bełchatów pracuje 9 spółek zależnych lub nadzorowanych przez PGE GiEK, z ok. 7 tys. pracowników. Do tego dochodzi wiele spółek zewnętrznych, których przychody w dużej mierze pochodzą z prac na rzecz PGE GiEK.PGE GiEK ma prognozy dotyczące liczby pracowników nabywających uprawnienia do emerytury. I tak z informacji przekazanych WNP.PL wynika, że w elektrowni Bełchatów do roku 2030 uprawnienia emerytalne zyska ponad 1 tys. pracowników, a do roku 2035 - kolejny 1 tys. To oznacza, że uprawnienia emerytalne w elektrowni Bełchatów do 2035 nabędzie prawie 2 tys. pracowników (prognozy na początek czerwca 2021 r.).W kopalni Bełchatów uprawnienia emerytalne do roku 2030 staną się udziałem prawie 2 tys. pracowników, a do 2035 r. - kolejne 500 osób, co razem daje liczbę 2,5 tys. uprawnionych do emerytury w 2035 r.Trzeba pamiętać, że - prognozując stan zatrudnienia w elektrowni i kopalni Bełchatów w 2035 r. - nie można po prostu odjąć od obecnej liczby pracowników osób, które uzyskają w tym czasie uprawnienia emerytalne.- To stan na dziś, uwzględniający obecną sytuację kadrową. Z pewnością w przyszłości nastąpi uzupełnienie załogi, wynikające z konieczności zachowania ciągłości pracy. A część osób może też z własnej inicjatywy zmienić pracę - mówi WNP.PL Sandra Apanasionek, rzecznik prasowy PGE GiEK.PGE GiEK zastrzega przy tym, że zyskanie uprawnień nie jest jednoznaczne z przejściem na emeryturę - pracownik może przecież nadal pracować.Część ekspertów ocenia, że sytuacja społeczna po zamknięciu kompleksu w Bełchatowie nie będzie najgorsza.- Jak spojrzymy na strukturę wiekową pracowników kompleksu bełchatowskiego i porównamy to z wynikami naszego badania na temat wschodniej Wielkopolski , to widzimy, że odsetek pracowników po pięćdziesiątce wynosi w PGE ponad 60 proc., zaś w ZE PAK jest to ok. 36 proc. Jeśli nałożymy na to harmonogram wyłączeń obu kompleksów, widzimy, że wyzwanie, przed jakim stoi zamykany za 10-15 lat Bełchatów, może być mniejsze od tego, z jakim musi się zmierzyć Konin, którego węglowy koniec może nadejść za 5-10 lat - ocenia Michał Hetmański, prezes Fundacji Instrat.