Nadchodzi kosztowna rewolucja w budownictwie i transporcie

1 stycznia 2027 r. ma wejść w życie nowy system handlu emisjami - ETS 2. Obejmie on między innymi budynki, transport drogowy spalinowymi. Zmiany będą rewolucyjne i kosztowne.

Nowy system ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. W przypadku wyjątkowo wysokich cen energii w państwach członkowskich uruchomienie zostanie opóźnione o rok.

Do 2027 r. wymóg podniesienia klasy energetycznej ma dotyczyć 15 proc. najbardziej emisyjnych budynków niesłużących celom mieszkaniowym. Do 2030 r. warunek ten musi spełnić 15 proc. budynków mieszkalnych. B udynki publiczne będą musiały spełnić standard zeroemisyjności już w 2027 r.

Koszty nowego ETS będą widoczne w cenach paliw i usług. Jeżeli cena uprawnień wzrośnie ponad ustalony limit, zostanie zwiększona ich podaż.

W ramach negocjacji wdrażających pakiet „Fit for 55” w grudniu 2022 r. Rada UE, Parlament Europejski i Komisja Europejska osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie reformy europejskiego systemu handlu emisjami, czyli EU ETS.

- Porozumienie dotyczy również wstępnej zgody na utworzenie nowego, odrębnego od dotychczasowego EU ETS (ETS1) systemu handlu uprawnieniami do emisji obejmującego emisje z paliw wykorzystywanych w budynkach, sektorze transportu drogowego i paliw stosowanych w innych sektorach - informuje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w swoim styczniowym raporcie.

Nowy system obejmie generalnie spalanie paliw, ale z ważnymi wyjątkami

KOBiZE wskazuje, że nowy system, oznaczony skrótem BRT (Buildings and Road Transport), ma objąć wszystkie budynki publiczne i prywatne (mieszkalne, usługowe, handlowe i przemysłowe poniżej dotychczasowego progu włączenia do EU ETS) oraz transport drogowy.

Dodatkowo emisje pochodzące ze spalania paliw w innych sektorach, poza transportem drogowym, np. w budownictwie (paliwo dla różnego rodzaju maszyn budowlanych ) również zostaną objęte tym nowym systemem.

Komisja Europejska proponowała objęcie nowym systemem praktycznie wszystkich pojazdów z silnikami spalinowymi. Jednakże uzgodniono wyłączenie z systemu w pierwszym okresie jego funkcjonowania maszyn rolniczych, kutrów rybackich, pociągów, pozostawiając tym samym poza systemem rolnictwo, rybołówstwo i transport kolejowy.

Nowy system ma być odrębny od pierwotnego EU ETS. Połączenie obu systemów ETS w przyszłości nie jest wykluczone.

- Dlatego też obecnie ETS2 wydaje się nazwą bardziej odpowiednią, która zapewne znajdzie się w powszechnym obiegu - ocenia KOBiZE.

Kowalski nie będzie uczestniczył w nowym systemie, ale odczuje skutki w cenie paliw i usług

W ETS1 podmiotami uczestniczącymi w systemie, objętymi obowiązkami monitorowania, raportowania i weryfikowania emisji są operatorzy instalacji będących źródłem emisji.

Podmiotami uczestniczącymi w ETS2 nie będą jednak, jak wyjaśnia w swoich materiałach Ośrodek, końcowi użytkownicy samochodów, maszyn drogowych, budowlanych czy też użytkownicy kotłów i pieców CO, kuchenek i piekarników, lecz dostawcy paliw.

Przypomina, że w procesie kształtowania systemu ETS2 rozważane były różne sposoby nałożenia opłat wynikających z emisji. Ostatecznie przeciętny Kowalski odczuje wejście w życie ETS2 poprzez zmiany w cenach paliw kopalnych, z których będzie korzystał po 2027 r., oraz zmiany w cenach towarów i usług, na które wpłynie uruchomienie tego systemu od 1 stycznia 2027 r.

Osiągnięty w toku negocjacji między Radą UE i Parlamentem Europejskim, przy udziale Komisji Europejskiej, kompromis przesuwa wejście nowego systemu w życie o rok (teraz wejdzie od 2027 r.) w stosunku do pierwotnej propozycji KE, lecz jest o dwa lata wcześniejszy od postulowanego przez PE terminu uruchomienia ETS2 (Parlament proponował 2029 r.).

Uzgodniono też, że w przypadku wyjątkowo wysokich cen energii w państwach członkowskich uruchomienie nowego systemu zostanie opóźnione o dodatkowy rok, tj. do 2028 r.

Uczestnicy systemu rozpoczną monitorowanie i raportowanie poziomu wprowadzanych do obrotu paliw już w 2024 r. Dla małych dostawców paliw powyższe wymogi zostaną uproszczone.

W pierwszym roku funkcjonowania systemu ETS2 na aukcji pojawi się dodatkowe 30 proc. planowanego wolumenu uprawnień do emisji, co ma pomóc w stabilizacji cen uprawnień. Jeżeli cena uprawnień przekroczy 45 euro w określonym czasie, zostaną uwolnione dodatkowe uprawnienia, zwiększając podaż na rynku. Przyjęto również mechanizm interwencyjny w postaci Społecznego Funduszu Klimatycznego.

ETS2 albo podatek węglowy – wybór należy do państw członkowskich

W propozycji Komisji Europejskiej pojawiły się wyliczenia, z których wynika, że do 2030 r. ETS2 spowoduje spadek emisji w objętych tym systemem sektorach o 45 proc. w odniesieniu do 2005 r. Jest to jednocześnie cel, który ma zostać osiągnięty dzięki wdrożeniu tego systemu.

Co ciekawe, państwa członkowskie będą miały możliwość czasowego wyłączenia dostawców paliw z ETS2. Zwolnienia z obowiązku umarzania uprawnień mają funkcjonować w okresie do grudnia 2030 r., jeżeli na szczeblu krajowym w ramach ESR (wspólny wysiłek redukcyjny) zwalniane podmioty podlegają podatkowi węglowemu, którego poziom jest równy aukcyjnej cenie uprawnień w nowym systemie handlu uprawnieniami lub przewyższa tę cenę.

Podatek węglowy jest jednak mniej elastycznym instrumentem od handlu uprawnieniami do emisji, a więc w praktyce oznaczałoby to zapewne stałe wyższe obciążenie ceny paliw. Z drugiej jednak strony podatek węglowy oznaczałby większą przewidywalność i stabilizację ceny paliw. Niewykluczone zatem, że niektóre państwa członkowskie zdecydują się na to rozwiązanie.

ETS2 jest narzędziem i warunkiem osiągnięcia zeromisyjności unijnej gospodarki w roku 2050

- ETS2 należy postrzegać w kontekście celu, jaki UE postawiła sobie w komunikacie dotyczącym Europejskiego Zielonego Ładu i uprawomocniła w prawie klimatycznym. Celem tym jest osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 r. oraz dążenie przez UE do emisji negatywnych, czyli przechwytywania CO2 z atmosfery po 2050 r. - wskazuje KOBIZE.

Z wyliczeń podawanych przez KE wynika, że budynki odpowiadają za 40 proc. zużycia energii i 36 proc. emisji gazów cieplarnianych w skali całej UE. Bez dekarbonizacji budynków cel zeroemisyjności nie zostanie osiągnięty.

Również transport drogowy, który obecnie odpowiada za 1/5 emisji UE, musi w tym kontekście stać się zeroemisyjny, a im szybciej to nastąpi, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia przez UE zeroemisyjności w zakładanym terminie.

- Bez zdecydowanego działania na poziomie unijnym - co zakłada wdrożenie ETS2 - oraz wzmocnienia dekarbonizacji na poziomie krajowym w tych sektorach, emisje z transportu będą w UE rosły do 2025 r., a planowane do 2030 r. działania redukcyjne spowodują ograniczenie emisji z tego sektora jedynie do poziomu 9 proc. w stosunku do emisji w 1990 r. - wylicza Ośrodek.

Co więcej, jak podaje EEA (Europejska Agencja ds. Środowiska), działania obecnie planowane przez państwa członkowskie, polegające głównie na promowaniu pojazdów elektrycznych i zachęt (w niektórych państwach członkowskich) do korzystania z innych środków transportu, ograniczą unijne emisje z sektora transportu w 2030 r. do poziomu 6 proc. poniżej poziomu emisji w 1990 r. Są to więc działania zupełnie niewystarczające do osiągnięcia zapowiadanej przez UE dekarbonizacji.

Pojazdy elektryczne - niekoniecznie zeroemisyjne. Silniki spalinowe – tak, ale tylko na paliwo bezemisyjne

Pojazdy elektryczne uznawane są w UE za przyszłość motoryzacji europejskiej, chociaż ich zeroemisyjność jest zasadnie poddawana w wątpliwość i mocno uwarunkowana wieloma czynnikami.

- Za zeroemisyjne uznaje się przede wszystkim pojazdy elektryczne, chociaż biorąc pod uwagę emisje w całym cyklu życia (ang. „lifecycle emissions”) takich pojazdów, jak również udział OZE w produkcji energii elektrycznej, którą te pojazdy są zasilane w poszczególnych państwach członkowskich, określanie ich pojazdami zeroemisyjnymi jest dużym uproszczeniem. Jednak ze względu na postępującą transformację sektora wytwarzania energii elektrycznej to właśnie elektryfikacja transportu będzie mocno promowana w najbliższych latach - zapowiada Ośrodek.

Wsparcie dla upowszechnienia pojazdów elektrycznych idzie w parze z działaniami ograniczającymi emisje z pojazdów z silnikami spalinowymi. W czerwcu 2022 r. PE poparł propozycję KE dotyczącą osiągnięcia do 2035 r. zeroemisyjności nowych samochodów osobowych i dostawczych. Następnym krokiem w kierunku przyjęcia tego celu było osiągnięcie wstępnego porozumienia ws. przeglądu norm emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i samochodów dostawczych przez Radę UE i PE w październiku 2022 r., które poparło cel osiągnięcia zeroemisyjności nowych aut do 2035 r.

- Wbrew doniesieniom medialnym nie oznacza to całkowitego zakazu produkcji nowych samochodów z silnikiem spalinowym. Osiągnięte porozumienie otwiera również drzwi dla utrzymania produkcji pojazdów z silnikiem spalinowym pod warunkiem wdrożenia paliw neutralnych pod względem emisji CO2. Nie należy więc wykluczać, że produkcja pojazdów z silnikami spalinowymi w Europie będzie kontynuowana po 2035 r. pod warunkiem, że wejdą do użytku zeroemisyjne paliwa dla takich aut - zaznacza KOBiZE.

Należy też wziąć pod uwagę niedostateczny poziom rozwoju infrastruktury pozwalającej na zastąpienie aut spalinowych elektrycznymi oraz ogromne zużycie energii elektrycznej, jakie pociągnie za sobą przejście na auta elektryczne i związane z tym problemy ze stabilizacją sieci elektrycznej.

W niektórych krajach od 2024 r. mają być wdrażane działania ograniczające nadmierny pobór energii na skutek ładowania samochodów elektrycznych.

Mniejsi producenci aut z derogacjami, a luksusowe marki całkowicie zwolnione z redukcji emisji

Krokiem pośrednim w kierunku osiągnięcia przez nowe samochody zeroemisyjności będzie obniżenie średniej emisji nowych samochodów osobowych o 55 proc. do 2030 r., a nowych samochodów dostawczych o 50 proc. w odniesieniu do ich średniej emisji w 2021 r.

Firmy produkujące mniej niż 10 tys. aut osobowych rocznie będą miały dodatkowy rok na dostosowanie się do przepisów.

- Mali producenci, produkujący od 1 do 10 tys. nowych samochodów osobowych lub od 1 tys. do 22 tys. nowych aut dostawczych rocznie, do końca 2035 r. mogą ubiegać się o derogację. Z kolei firmy produkujące do 1 tys. nowych pojazdów rocznie, a więc luksusowe marki, takie jak Ferrari czy Lamborghini, będą całkowicie zwolnione ze spełniania wymogów dotyczących ograniczenia emisji z pojazdów z silnikiem spalinowym i zeroemisyjności - podkreśla KOBiZE.

Dekarbonizacja transportu wymaga nie tylko szybkiego ograniczenia korzystania z paliw kopalnych (ropy i jej pochodnych oraz LPG i CNG) i ich docelowej eliminacji, ale i działań ograniczających emisje z aut elektrycznych w całym cyklu ich życia.

Przede wszystkim oznacza to konieczność dekarbonizacji produkcji energii elektrycznej. Najmniejszy ślad węglowy mają samochody elektryczne jeżdżące w państwach takich jak Francja, gdzie tylko 9 proc. energii elektrycznej produkowane jest z paliw kopalnych, bowiem znacząca większość energii produkowanej we Francji powstaje w elektrowniach jądrowych.

Zakaz sprzedaży nowych samochodów z silnikiem spalinowym nie będzie dotyczył rynku wtórnego. Problemem do rozwiązania dla ustawodawców pozostają więc emisje z aut używanych na poziomie UE, które będą nadal w obrocie i użytkowaniu po 2035 r. Te właśnie emisje ma zredukować ETS2 oraz inne środki podejmowane przez państwa członkowskie w celu osiągnięcia przez nie ich indywidualnych celów redukcyjnych.

Dekarbonizacja budynków, czyli wielkie organizacyjne i finansowe wyzwanie

Strategia przyjęta w celu osiągnięcia dekarbonizacji budynków w całej UE jest podobna do strategii przyjętej dla dekarbonizacji transportu. Włączenie budynków do ETS2 ma przyspieszyć decyzje właścicieli i użytkowników budynków o odejściu od korzystania z kotłów i pieców CO zasilanych węglem, ropą i gazem.

Alternatywą dla paliw kopalnych, zwłaszcza gazu, który do niedawna wydawał się paliwem przejściowym, są promowane pompy ciepła, które potrzebują do działania energii elektrycznej, a więc stanowią jeszcze jeden argument wspierający modernizację sieci elektrycznej i rozwój mikrosieci oraz funkcjonowanie bez dostępu do sieci (ang. „off-grid”).

Ośrodek wskazuje, że dodatkowym i kluczowym dla dekarbonizacji budynków wymogiem jest osiągnięcie znaczącej redukcji zapotrzebowania na energię w tym sektorze. Służyć temu ma realizacja Strategii fali renowacji (Renovation Wave Strategy) i jej plan działania (Action Plan), ogłoszone przez KE w 2020 r.

Jednocześnie zmiana w dyrektywie w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) przyspieszy przejście z wymogu wznoszenia od 2030 r. jedynie budynków o niemal zerowym zużyciu energii (Near-Zero Emission Buildings, NZEB) na obowiązek wznoszenia wyłącznie budynków o zerowej emisji (Zero Emission Buildings, ZEB), które mogą wykorzystywać do ogrzewania i zasilania wyłącznie źródła OZE.

- Do 2027 r. 15 proc. najbardziej emisyjnych budynków niesłużących celom mieszkaniowym (non-residential) w każdym z państw członkowskich musi zostać poddane modernizacji w celu podniesienia ich klasy energetycznej z poziomu G do co najmniej F, a do 2030 r. warunek ten musi spełnić 15 proc. najbardziej energochłonnych budynków mieszkalnych w każdym państwie członkowskim. Renowacje mają być zatem prowadzone w budynkach publicznych, przemysłowych i komercyjnych, a następnie w domach najuboższej części społeczeństwa - wylicza KOBiZE.

Wielki plan renowacji budynków – wielka skala operacji, ale bez medialnego rozgłosu

Wszystkie nowe budynki publiczne muszą spełniać standard zeroemisyjności już od 2027 r. Budynki muszą spełnić określone kryteria, aby zostać uznane za zeroemisyjne: zużywać niewiele energii, spełniając najwyższe standardy w dziedzinie efektywności energetycznej, w miarę możliwości korzystać wyłącznie z energii odnawialnej i nie emitować u źródła CO2 z paliw kopalnych. Ich świadectwa charakterystyki energetycznej muszą zawierać informacje o współczynniku globalnego ocieplenia na podstawie emisji w całym cyklu życia.

Państwa członkowskie będą zobowiązane do opracowania krajowych planów renowacji budynków, które będą częścią krajowych planów w zakresie energii i klimatu. Działania te będą realizowane przez państwa członkowskie w celu osiągnięcia poziomów redukcji przypadających na poszczególne kraje w ramach znowelizowanego Rozporządzenia o podziale wysiłków redukcyjnych (Effort-Sharing Regulation, ESR).

- W przeciwieństwie do kwestii nadchodzącego nakazu produkcji wyłącznie zeroemisyjnych pojazdów, nakaz wdrożenia zeroemisyjności wszystkich nowych budynków od 2030 r. oraz możliwość zakazu stosowania paliw kopalnych, które mogą wprowadzić poszczególne państwa członkowskie, na poziomie krajowym nie zyskały dotychczas porównywalnego medialnego rozgłosu - zwraca uwagę KOBiZE.