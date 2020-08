Nadpodaż zielonych certyfikatów nie ustępuje. Potrzebny jest jednoznaczny zapis

Ministerstwo Klimatu zaproponowało, żeby tzw. obowiązek OZE na 2021 rok pozostał na tegorocznym poziomie zarówno w przypadku tzw. zielonych certyfikatów jak i tzw. błękitnych certyfikatów. Według wstępnych opinii branża OZE przyjmuje tę propozycję pozytywnie. Natomiast w 2022 roku, jak wynika z informacji podanej przez resort klimatu, nie wykluczona jest korekta obowiązku OZE w dół. Tymczasem przynajmniej niektóre organizacje OZE chciałyby, żeby w 2022 roku obowiązek OZE dotyczący tzw. zielonych certyfikatów pozostał na obecnym poziomie.

Propozycja resortu klimatu dot. obowiązku OZE na 2021 rok, jak wynika z uzyskanych opinii, została przyjęta dobrze przynajmniej przez część organizacji branży OZE.Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) popiera ustalenie obowiązku OZE w roku 2021 w wysokości 19,5 proc. dla zielonych certyfikatów i 0,5 dla błękitnych certyfikatów. PSEW ocenia, że takie rozwiązanie jest zasadne na względu na wciąż utrzymującą się wysoką nadpodaż zielonych certyfikatów sięgającą rocznego obowiązku ich umorzenia. PSEW podało, że nadpodaż zielonych certyfikatów w połowie 2020 roku była szacowana na około 21, 7 TWh.Także Rada OZE w Konfederacji Lewiatan pozytywnie oceniła propozycje ministerstwa klimatu dotyczącego poziomu obowiązku OZE na przyszły rok.Rada OZE w Konfederacji Lewiatan oceniła, że zaproponowane przez resort klimatu na 2021 rok obowiązki umorzenia tj. 19,5 proc. w przypadku zielonych certyfikatów i 0,5 proc. w przypadku błękitnych certyfikatów to wyraz „dobrego kompromisu między dążeniem do utrzymania stabilności poziomu cen zielonych certyfikatów oraz ochroną odbiorców końcowych energii elektrycznej przed nadmiernym wzrostem cen”.Ministerstwo Klimatu w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia dot. obowiązku OZE na 2021 rok nie wykluczyło, że w 2022 roku może dojść do korekt obowiązku OZE i chociaż nie zostało to wprost powiedziane to z podanej przez resort opinii wynika dość jasno, że chodzi o korektę w dół.- Jednocześnie należy zaznaczyć, że w związku z tym, iż w roku 2020 część podmiotów zakończy partycypację w systemie świadectw pochodzenia (z uwagi na zakończenie 15 letniego okresu wsparcia), a także z uwagi na migrację istniejących instalacji do innych systemów wsparcia, w analogicznym rozporządzeniu odnoszącym się do 2022 roku nie wyklucza się wprowadzenia stosownej korekty uwzględniającej zachodzące zmiany- podał resort klimatu.PSEW oceniło, że liczba podmiotów, które w roku 2020 zakończą partycypację w systemie świadectw pochodzenia (z uwagi na zakończenie 15 letniego okresu wsparcia) będzie ograniczona i wobec tego sygnalizowana ewentualna korekta w dół obowiązku OZE oddaliłaby system "od osiągnięcia względnej równowagi na rynku zielonych certyfikatów".- Branży odnawialnej potrzeba długoterminowej stabilności. Zasadne byłoby więc wyznaczenie „zielonego obowiązku” na dwa lata naprzód. Utrzymanie go także w 2022 roku na poziomie proponowanym w przyszłym roku pomogłoby z jednej strony uspokoić rynek rozchwiany w wyniku pandemii, a z drugiej strony - ograniczyć wciąż wysoki poziom nadpodaży zielonych certyfikatów - powiedział Janusz Gajowiecki.Ze stanowiska Rady OZE w Konfederacji Lewiatan wynika, że na koniec czerwca 2020 szacowała ona nadpodaż zielonych certyfikatów na więcej niż PSEW, bo na około 23-25 TWh.- Proponujemy rozważenie, aby w uzasadnieniu do rozporządzenia znalazł się jednoznaczny zapis deklarujący, że Ministerstwo Klimatu nie przewiduje obniżania poziomu obowiązku umorzenia dotyczącego zielonych certyfikatów do czasu, kiedy nadpodaż tego instrumentu zacznie się zauważalnie zmniejszać - stwierdził Dominik Gajewski, radca prawny, ekspert Konfederacji Lewiatan, cytowany w komunikacie Konfederacji Lewiatan.Zdaniem Rady OZE w konfederacji Lewiatan w rozporządzeniu na 2021 roku wskazane jest pozostawienie wskaźnika dla obowiązku dotyczącego certyfikatów biogazowych na poziomie 0,5 proc., ale powinien temu towarzyszyć "jasny zapis w uzasadnieniu, o chęci zredukowania wskaźnika na rok 2022 do 0 proc., pod warunkiem skutecznej migracji wszystkich biogazowni rolniczych do nowego systemu". Pisząc o nowym systemie Rada ma na myśli taryfy FIP/FIT lub aukcje.W Polsce w efekcie zmian prawnych obecnie funkcjonuje kilka systemów wsparcia OZE. Oprócz tzw. systemu certyfikatowego formalnie od lipca 2016 roku działa też aukcyjny system wsparcia OZE, a w 2018 roku zostały również wprowadzone system taryf gwarantowanych FIT (feed-in-tariff) oraz system dopłat do ceny rynkowej FIP (feed-in premium).