Transformacja gospodarcza w zielonym kierunku jest koniecznością - to truzim. Pytanie, czy jesteśmy do niej gotowi mentalnie, technologicznie, infrastrukturalnie i – last but not least – finansowo.

Transformacja energetyczna, zielona transformacja, zrównoważona produkcja, klimat, odnawialne źródła energii – to pojęcia, które w ostatnich latach zrobiły wielką karierę w narracji zarówno fachowców, jak i opinii publicznej.

Nic dziwnego; w obliczu globalnego ocieplenia i postępującej degradacji planety to dziś jedno z najważniejszych wyzwań ludzkości. Jaskrawo widzą to zwłaszcza młodzi ludzie.

- Nadszedł czas, żeby świat nadał priorytet transformacji energetycznej - powiedziała podczas konferencji PRECOP 28 zastępczyni sekretarza generalnego ONZ Sanda Ojiambo.

W największym skrócie można powiedzieć, że transformacja energetyczna jest procesem, który na celu ma redukcję zużycia energii i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Efektem staje się obniżenie kosztów prowadzenia działalności, ale i osiągnięcie celów w redukcji emisji.

Skala nakładów finansowych związanych z transformacją w Polsce jest iście kosmiczna. Według raportu EY do 2030 roku mogą one sięgnąć 135 mld euro, czyli blisko 600 mld zł. Zeroemisyjne inwestycje polskiej energetyki mogą sięgnąć do 2050 roku nawet 200 mld euro, czyli ponad 900 mld zł.

Jak zmieniać gospodarkę, by nie osłabić konkurencyjności? A może transformować z zamiarem zwiększenia konkurencyjności? Te pytania są dziś niezwykle aktualne.

Transformacja dotyczy wszystkiego, resetuje gospodarkę

Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, podkreśla, że innowacje pozostają kluczem w całym procesie zmian związanych z transformacją.

- Transformacja dotyczy wszystkiego; ona resetuje gospodarkę, zmienia kierunek obrotu węgla. To oznacza reset wszystkich sektorów gospodarki: energetyki, rolnictwa, budownictwa, transportu itp. To gigantyczna szansa i gigantyczne zagrożenie. Wiele krajów i sektorów na tym zyska, wiele zaś straci – uważa Wojciech Racięcki.

Przedstawiciel NCBR odnosi się do krytycznych głosów w stosunku do Chin. Przypomina, że kraj ten w tym roku zainstalował więcej fotowoltaiki niż Niemcy w całej swej historii. W tej chwili Kraj Środka wprowadza znacząco więcej odnawialnych źródeł energii niż cała Unia Europejska. W tym roku w Chinach aż 35 proc. wyprodukowanych samochodów będzie elektrycznych, z bateriami bez litu i kobaltu, bazującymi na bateriach sodowych. Cena takiego samochodu to 10 tys. dolarów.

- Polskie firmy są w sytuacji trudnej; uważam, że organizacje publiczne powinny wspierać te zmiany, wręcz animować je. Jest wiele nisz, w których nasz przedsiębiorstwa mogą się odnaleźć – mówi przedstawiciel NCBR.

W jego ocenie największe szanse polskie firmy mają w sektorach takich, jak budownictwo, biogazownictwo, oczyszczalnie ścieków, systemy instalacyjne, wentylacyjne, magazynowanie energii elektrycznej.

- Stworzyliśmy symulator systemu energetycznego (dostępny na naszej stronie). To narzędzie, w którym każdy może analizować różne miksy energetyczne w Polsce, biorąc pod uwagę wszystko: ciepłownictwo, transport, energetykę, badać, jak je wykonać i jakie są koszty różnych scenariuszy. To edukacyjne narzędzie pozwala zrozumieć na przykład, jakie jest miejsce wodoru czy jaka jest przyszłość ciepłownictwa w Polsce – wyjaśnia Wojciech Racięcki.

Energia może być tańsza, a dekarbonizacja przebiegać szybciej

Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy Holding, zwraca uwagę, że odnawialna energia stanowi mniejszość, ale to się zmienia. Dzięki mocom, głównie zainstalowanym w fotowoltaice, wkrótce będziemy mieli ponad 20 proc. OZE w miksie energetycznym.

- Z perspektywy legislacyjnej nastąpiły w ostatnim roku pozytywne zmiany - w kontekście częściowej deregulacji ustawy odległościowej czy rozwoju projektu w ramach linii bezpośredniej. Te regulacje są jednak tak zrobione, byśmy nie mogli zbyt szybko "dewelopować" projektów. One pozornie umożliwiają wzrost, ale na hamulcu – uważa Sebastian Jabłoński.

W jego ocenie jeżeli chcemy rzeczywiście przeprowadzić transformację, regulacje te powinny być tak napisane, żeby usuwać wszelkie możliwe bariery, które stoją na drodze szybkiego rozwoju projektów.

- Największą barierą dla mnie jako inwestora jest to, że od momentu, kiedy zdecyduję, że na danej działce chcę wybudować elektrownię wiatrową, do momentu, w którym rzeczywiście mogę zacząć budowę, musi minąć sześć lat albo dłużej... – wskazuje prezes Respect Energy Holding.

I dodaje, że jeżeli tempo budowy będzie tak katastrofalnie długie, to transformacja będzie się ciągnąć w nieskończoność i projekty energetyczne pozostaną drogie. Bo przez te wiele lat nad projektem musi czuwać człowiek, którego zatrudnienie kosztuje.

Jeżeli ów dewelopment trwałby do 1,5 roku, energia byłaby tańsza i polska dekarbonizacja przebiegałaby szybciej, co działałoby stymulująco na gospodarkę.

- Mamy czwarty kwartał kryzysu, który jest bezpośrednią pochodną druzgocących cen energii od października 2021 roku. By gospodarka była konkurencyjna i się rozwijała, energia musi być w rozsądnej cenie. Dzisiaj jest to możliwe jedynie dzięki OZE - uważa Sebastian Jabłoński.

Musimy się transformować także po to, by zwiększyć swoją konkurencyjność

- Wzrost, rozwój i zysk są niczym wobec przetrwania. My bez transformacji, nie tylko energetycznej, ale i gospodarczej, społecznej, mentalnej, edukacyjnej, środowiskowej - nie przetrwamy – mówi wicemarszałek województwa śląskiego Łukasz Czopik.

Łukasz Czopik zwraca uwagę, że ludzkość dzielą tylko 2 stopnie Celsjusza wzrostu temperatury od tego, by "równowaga pomiędzy człowiekiem a planetą została naruszona w taki sposób, że dojdzie do nieodwracalnych zmian klimatu, warunki do życia pogorszą się tak drastycznie, że rzeczywistość, którą znamy, przestanie istnieć".

Zatem - jego zdaniem - musimy się transformować. Ale musimy się transformować także po to, by zwiększyć swą konkurencyjność.

- Dotychczasowa konstrukcja gospodarki województwa śląskiego, oparta na przemyśle ciężkim, węglu i bardzo "twardym" rozwoju, musi się zdecydowanie zmienić - choćby dlatego, że efektywność ekonomiczna tych rozwiązań dawno spadła - podkreśla wicemarszałek województwa śląskiego.

- Przebudowany miks energetyczny, transport niskoemisyjny, logistyka, medycyna, wysokie technologie, przygotowanie i adaptacja do zmian klimatycznych - to te obszary, w które musimy zainwestować olbrzymie pieniądze - dodaje Łukasz Czopik.

W jego ocenie solidarność i wspólne działanie to są klucze do tego, by o nowej gospodarce 4.0 czy 5.0, o województwie śląskim - jako liderze polskiego wzrostu PKB - cały czas efektywnie mówić.

- Chcąc pozostać w czołówce, musimy zdywersyfikować źródła energii, uciec do przodu w kierunku energii odnawialnej, wykorzystać potencjał, jaki dają nam zasoby węgla, infrastruktura kopalniana, ale w sposób czysty. Mówię o technologii wodorowej, wykorzystywaniu metanu pokopalnianego, zgazowywaniu węgla, magazynach i infrastrukturze dla CO2. To przyszłość za 3, 5, 10 lat... Przy naszej bierności nasze dzieci odczują to, czego nie zrobiliśmy - przestrzega Łukasz Czopik.

Śląsk daje dużą przewagę w stosunku do innych regionów

- Dzięki temu, że transformacja na Śląsku następuje, był to region głównie związany z górnictwem, przemysłem ciężkim, powstały nowe szanse – podkreśla Mateusz Rzeszowski, dyrektor ds. prawnych i obsługi inwestora w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

W ocenie Mateusza Rzeszowskiego chodzi m.in. o Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który spowodował znaczący napływ gotówki na Śląsk.

- Już teraz intensywność pomocy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą się ulokować na Śląsku, jest zwiększona o 10 proc. Dla średniej firmy 50 proc. kosztów inwestycji, wracające do przedsiębiorcy w ramach mechanizmów strefowych, daje dużą szansę i przewagę w stosunku do innych regionów – uważa Mateusz Rzeszowski.

- Dzięki transformacji i temu, że powstają nowe projekty związane z OZE, chociażby nowe samochody elektryczne grupy Stellantis czy fabryka SK Hi-Tech w Dąbrowie Górniczej (inwestycja warta 1,5 mld euro) widzimy, że firmy ze Śląska, zwłaszcza mniejsze, które są poddostawcami, zyskują. Mogą wdrażać nowoczesne technologie, mogą na nowym rynku się pojawić i umocnić, zyskują – dodaje przedstawiciel KSSE.

I dodaje, że na Śląsku działają też podmioty, które są w stanie wesprzeć firmy przechodzące transformację w ramach Przemysłu 4.0 czy 5.0.

- Są one zlokalizowane na Śląsku i są w czołówce światowej – zauważa Mateusz Rzeszowski.

Do transformacji firmy podchodzą bardzo pragmatycznie

Ewa Mochocka, partnerka w Zespół Strategii i Transakcji, liderka doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji (Capital & Debt Advisory) w EY, stawia pytanie, dlaczego w ogole przedsiębiorstwa przeprowadzają transformację.

- Powód jest zwykle prosty: albo firmy odpowiadają na potrzeby klientów i przewidują, tzn. już dzisiaj starają się przygotować do tego, że za chwilę niektórzy klienci mogą odpłynąć, bo będą coraz bardziej świadomi w obszarze ESG, albo bardzo pragmatycznie widzą, że jeżeli się nie zmienią, będą odcięte od finansowania – mówi Ewa Mochocka. – To nie jest tylko chęć "bycia dobrym" dla klimatu (co oczywiście ładnie brzmi), ale jest to pragmatyczne działanie w odpowiedzi na oczekiwania klienta czy niechęć, by być de facto odciętym od finansowania – dodaje Ewa Mochocka.

W jej ocenie polscy przedsiębiorcy są bardzo przedsiębiorczy.

- W naszych klientach widzę bardzo dużo zmian w digitalizacji, innowacyjnym podejściu, analizowaniu łańcucha produkcji pod kątem ograniczania emisji czy zużycia energii. We wszystkich tych obszarach większość firm coś robi – uważa Ewa Mochocka.

W jej ocenie jest bardzo duża świadomość firm - i to cały czas się poprawia.

Na Śląsku część osób odejdzie z górnictwa do budowy i obsługi farm wiatrowych

Szymon Kowalski, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, zwraca uwagę, że energetyka wiatrowa to gigantyczny przemysł.

– To sektor, który nie tylko produkuje i dostarcza zieloną energię, ale i mocno mnoży zatrudnienie; sam rozwój energetyki offshore to 100 tys. miejsc pracy – zauważa wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

A to tym ważniejsze, że - w jego ocenie - na przykład na Śląsku część osób odejdzie z górnictwa do budowy i obsługi farm wiatrowych.

I dodaje, że sektor wiatrowy, zwłaszcza offshore, będzie napędzał rozwój gospodarki i transformację. To nowa gałąź przemysłu, która wymaga innowacji. Rozwój energetyki odnawialnej stwarza szansę, by polskie firmy mogły stać się częścią transformacji, częścią nowoczesnego rozwoju.

- Energetyka wiatrowa to po 30-35 GW w obu przypadkach - morskiej i lądowej. Każdy z tych sektorów ma szansę wygenerować do 100 tys. dobrze płatnych i trwałych miejsc pracy – wskazuje Szymon Kowalski. - Już dzisiaj jesteśmy w świecie są bardzo dobrze postrzegani jako serwisanci turbin; mnóstwo Polaków szkoli się na turbinach wiatrowych za granicą. Obserwujemy duże zapotrzebowanie na tego typu miejsca pracy.

Brakuje specjalistów w dziedzinie OZE, dlatego PSEW włącza się we wszystkie akcje, które promują zatrudnienie, współpracuje z wieloma szkołami.

- Chcemy uświadamiać młodzież, że w transformację warto wejść nie tylko od strony ochrony środowiska, ale i biznesowej, bo to także miejsca pracy, w których będą mogli się odnaleźć i dobrze zarabiać – podkreśla Szymon Kowalski. - Potrzeba nam zmiany w sposobie kształcenia. Na szczęście widzę ewolucję na uczelniach, szkołach technicznych. Widać coraz większe zainteresowanie kierunkami związanymi z OZE, szkoły dostrzegają potencjał, otwierają nowe kierunki, które pozwolą kształcić przyszłych pracowników sektora.

W jego opinii idzie to jednak zbyt wolno... Trzeba odgórnego impulsu, pozytywnego nacisku rządu i w ogóle państwa w tej mierze.