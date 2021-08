Nadzór energetyczny zbiera dane do wyznaczenia "sprzedawców zobowiązanych"

W połowie września mija termin przekazania do Urzędu Regulacji Energetyki informacji ws. sprzedawców energii o największym wolumenie sprzedaży - poinformował Urząd. Na podstawie tych informacji Prezes URE wyznaczy tzw. sprzedawców zobowiązanych na 2022 r.

Jak podał URE, zgodnie ustawą o odnawialnych źródłach energii (OZE) operatorzy systemów dystrybucyjnych do 15 września br. mają obowiązek przekazać URE informacje dotyczące działających na ich terenie w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 r. sprzedawców energii o największym wolumenie sprzedaży odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej. Na tej podstawie regulator wyznacza - w terminie do 31 października br. - tzw. sprzedawcę zobowiązanego na kolejny rok.

Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej z mikroinstalacji, także na potrzeby systemów aukcyjnego i FIT/FIP - poinformował URE.

Urząd wskazał, że sprzedawcy zobowiązani dokonują rozliczeń ilości energii elektrycznej wprowadzonej przez prosumentów do sieci elektroenergetycznej i ilości energii elektrycznej pobranej z tej sieci w celu jej zużycia na potrzeby własne. Aktualne listy sprzedawców zobowiązanych na dany rok dostępne są na stronie URE.

W celu przekazania i zapewnienia porównywalności danych operatorzy wypełniają ankietę (w formacie MS Excel). Ankietę należy przesłać do 15 września br. na warszawski adres URE (Urząd Regulacji Energetyki, Departament Źródeł Odnawialnych, 02-222 Warszawa Al. Jerozolimskie 181) lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki nadawczej Urzędu na platformie ePUAP, a także w formie elektronicznej (w formacie Excel) na adres e-mail: sprzedawcazobowiazany@ure.gov.pl.

Za niezłożenie ankiety w terminie dystrybutorom grozi kara w wysokości 10 tys. zł - przypomniał URE.