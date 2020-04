Naftoserwis czyści zbiornik na ropę w bazie PERN pod Płockiem

Naftoserwis, wykorzystując specjalistyczny, zautomatyzowany system, czyści zbiornik na ropę naftową o pojemności 50 tys. metrów sześc. w bazie surowcowej PERN w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem. To kolejna tego typu usługa realizowana przez spółkę.

Baza magazynowa PERN w Miszewku Strzałkowskim to największy w Polsce obiekt z naziemnymi zbiornikami do składowania ropy naftowej. Informując w środę o realizowanym tam przez Naftoserwis zleceniu, PERN podał, iż proces czyszczenia zbiornika surowcowego "odbywa się za pomocą nowoczesnego systemu BLABO produkcji duńskiej firmy ORECO".

"Jednym z głównych atutów systemu BLABO jest bezpieczeństwo pracy. Dzięki automatyzacji udział pracowników w ramach zadania czyszczenia zbiornika jest ograniczony do czynności porządkowych w końcowej części procesu" - wyjaśniła spółka. PERN wspomniał, iż Naftoserwis należący do jego grupy kapitałowej, przeprowadził już w tym roku czyszczenie jednego zbiornika na ropę naftową w bazie w Miszewku Strzałkowskim i właśnie rozpoczyna czyszczenie drugiego; wcześniej Naftoserwis zrealizował identyczną usługę w bazie PERN w Gdańsku.

"Wyzwaniem w realizacji pierwszego czyszczenia w tym roku były niewątpliwie warunki pogodowe i niskie temperatury, które przynosiły dodatkowe trudności. Jeszcze większym wyzwaniem było wykonanie zadania wobec kolejnych ograniczeń związanych ze stanem epidemii" - powiedział prezes Naftoserwisu Krzysztof Zalewski, cytowany w środowym komunikacie PERN.

Spółka zaznaczyła, że wykorzystywane przez Naftoserwis rozwiązania BLABO "to system ceniony przez operatorów infrastruktury na całym świecie, pozwalający na czyszczenie zbiornika z osadów, a także ich separację i odzysk węglowodorów na bardzo wysokim poziomie".

Jak wyjaśnia ORECO, system BLABO wykorzystuje specjalne dysze czyszczące zbiornik z nagromadzonych wewnątrz osadów - bezpieczeństwo procesu zapewnia napełnienie zbiornika gazem obojętnym, zwykle azotem, w celu obniżenia poziomu tlenu poniżej 8 proc., co pozwala wyeliminować ryzyko wybuchu oparów. System jest w pełni zautomatyzowany, mobilny - dostarczany na miejsce usługi w kontenerach. Służy do czyszczenia zbiorników zarówno w przemyśle naftowym, jak i petrochemicznym.

Naftoserwis to specjalistyczny podmiot, który z końcem 2018 r. przejął CDRiA - inną spółkę serwisową z grupy PERN, wykonującą badania stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej.

Obecnie Naftoserwis kontynuuje działalność CDRiA, polegającą na badaniu stanu technicznego rurociągów, głównie ropy naftowej przy użyciu własnych urządzeń - tłoków diagnostycznych, które przemieszczają się wewnątrz magistrali, dostarczając kompleksowych danych np. o grubości ich ścianek i korozji. Wcześniej badania takie CDRiA wykonała m.in. na terenie Czech, Niemiec, Rumunii, a także w Ekwadorze, w trudno dostępnym regionie Andów, dla tamtejszej kompanii EP Petroecuador.

W 2019 r. Naftoserwis wprowadził do swej oferty wykrywanie pęknięć rurociągów za pomocą inteligentnych tłoków ultradźwiękowych, a także czyszczenia zbiorników na ropę naftową - wcześniej spółka świadczyła usługi czyszczenia jedynie zbiorników na paliwa.

Także w 2019 r. Naftoserwis został członkiem Pigging Products and Services Association (PPSA), międzynarodowej organizacji branżowej, zajmującej się diagnostyką rurociągów. PPSA powstała w 1990 r. i obecnie zrzesza ponad 120 członków z ponad 20 krajów. Organizuje m.in. konferencje, seminaria i szkolenia, dostarczając w ten sposób aktualne informacje na temat najnowszych technologii i usług dla operatorów rurociągów i podmiotów powiązanych z tą branżą.

W lutym tego roku PERN informował, iż Naftoserwis oraz amerykańska firma Q-Inline zakończyły badania stanu rurociągów paliwowych na Tajwanie. Spółka podawała wówczas, iż były to pierwsze takie prace polskiej firmy z wykorzystaniem tłoków inteligentnych obejmujące magistrale należące do CPC Corporation Taiwan.

PERN, do którego grupy kapitałowej należy Naftoserwis, to podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.