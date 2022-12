Nagła pobudka w firmach. Przez ceny energii widać głęboką zmianę

- Realizujemy dla klientów zadania, które przynoszą efekty w postaci ograniczenia zużycia energii - mówi w rozmowie z WNP.PL dyrektor branży Regional Solutions and Services w Siemens Irmina Choszczyk.

Jako kraj produkujemy nadal za mało zielonej energii elektrycznej.

Firmy potrzebują pomocy przy działaniach na rzecz ograniczenia zużycia mediów.

Z ekonomicznego punktu widzenia można prowadzić inwestycje i praktycznie finansować je z oszczędności.

Koszty energii są obecnie jednym z najważniejszych elementów wpływających na ekonomikę prowadzenia biznesów. Co to oznacza w sytuacji, gdy nadal w kraju produkujemy tak mało zielonej energii?

- Obecnie mamy sytuację, że wiele firm, gdyby to powiedzieć obrazowo, obudziło się i dostrzegło, jak ważna jest odpowiednia polityka energetyczna przedsiębiorstwa. Koszty energii poszły bardzo do góry, wszyscy są przerażeni, bo to wpływa bezpośrednio na produkcję, utrzymanie biur, a co za tym idzie – konkurencyjność produktów i usług. Z ekonomicznego punktu widzenia to ma kapitalne znaczenie.

Drugim elementem, który w Polsce niestety dotychczas wciąż nie jest dostatecznie nagłaśniany, to jest efekt środowiskowy. My, jako kraj, produkujemy stosunkowo mało zielonej energii. Wiadomo, że ponad trzy czwarte jest wytwarzane w blokach wykorzystujących jako paliwo węgiel. Według trendów, które już są obowiązujące i dyrektyw płynących z Unii Europejskiej, charakter produkowanej energii będzie przekładał się na ekonomikę prowadzenia biznesów.

Co z tego wynika dla biznesu i dlaczego warto szukać oszczędności?



- Ponieważ Polska stoi eksportem, a odbiorcy w krajach unijnych zaczną zwracać uwagę na to, czy ich dostawcy są również zieloni, czy zmniejszają negatywny wpływ na środowisko. Czy produkowane przez nich wyroby są po prostu ekologiczne.

Odbiorcy w krajach unijnych będą zwracać uwagę na ślad węglowy eksportowanych wyrobów

Przed kilkoma dniami została uchwalona przez Unię Europejską dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), która oznacza, że duże przedsiębiorstwa będą od 2025 roku musiały sporządzać sprawozdania dotyczące zrównoważonego rozwoju, czyli raportować - oprócz danych finansowych - również realizację celów ESG (Environmental, Social and Governance).



Ze względu na wymogi dotyczące stosowania energii ze źródeł odnawialnych w przypadku każdego produktu będzie analizowany tak zwany zielony łańcuch dostaw. Co to oznacza dla przemysłu?