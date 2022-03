Naimski dla PAP: Oferta USA w sprawie atomu będzie rozpatrywana przez rząd jesienią

Polska wspólnie z USA pracuje nad realizacją umowy dotyczącej współpracy w cywilnej energetyce jądrowej. Amerykańska propozycja w tej sprawie będzie rozpatrywana przez polski rząd jesienią – przekazał PAP pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Przywódcy Polski i USA spotkali się w sobotę w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Najpierw rozmawiali w wąskim gronie, następnie odbyły się rozmowy delegacji. Prezydent Andrzej Duda relacjonował, że rozmowy dotyczyły także kwestii związanych z rozwojem polskiej energetyki, w szczególności jeśli chodzi o energetykę nuklearną.

"Polska wspólnie z amerykańskimi partnerami pracuje nad realizacją umowy międzyrządowej o współpracy w dziedzinie cywilnej energetyki jądrowej" - przekazał w sobotę PAP pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

Dodał, że "terminy pozostają bez zmian, a oferta USA będzie rozpatrywana przez rząd na jesieni tego roku".

Chodzi o podpisaną przez Polskę ze Stanami Zjednoczonymi międzyrządową umowę w sprawie "współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej". Na jej mocy Amerykańska Agencja Handlu i Rozwoju (USTDA) przyznała Polsce grant, za który amerykańskie firmy Westinghouse i Bechtel przygotowują raport FEED (Front-End Engineering and Design) - jeden z elementów umowy międzyrządowej.

FEED będzie zawierał zarys planu budowy trzech reaktorów AP1000 Westinghouse oraz obiektów pomocniczych w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino - wskazanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe jako preferowaną. Ma też zwierać orientacyjny koszt projektu dla trzech bloków jądrowych w preferowanej przez PEJ lokalizacji oraz trzech kolejnych - w nieznanym jeszcze miejscu. Raport ma być gotowy w czerwcu. Pakiet propozycji finansowych zostanie przedstawiony przez administrację USA rządowi Polski w sierpniu.

Zgodnie z Programem Polskiej Energetyki Jądrowej (PPEJ) Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. W Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. zakłada się, że w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok polskiej elektrowni jądrowej o mocy ok. 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co dwa-trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków o mocy do 9 GW.