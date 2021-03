Naimski: kupno PGE EJ 1 przygotowaniem do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej

Nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w PGE EJ 1, spółce odpowiedzialnej za budowę i eksploatację polskiej elektrowni jądrowej, to element przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej - skomentował transakcję w piątkowym komunikacie Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

W piątek spółki PGE, Enea, KGHM i Tauron poinformowały o tym, że podpisały ze Skarbem Państwa umowę sprzedaży udziałów w spółce PGE EJ 1 za 531,36 mln zł.

"Nabycie przez Skarb Państwa 100 proc. udziałów w PGE EJ 1 jest elementem przygotowania do realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, przyjętego przez Radę Ministrów 2 października 2020 r." - powiedział cytowany w komunikacie PGE Naimski.

"Rezultaty działań prowadzonych przez spółkę będą niezbędnym wkładem do dokumentacji, która umożliwi rządowi podjęcie wiążącej decyzji dotyczącej wyboru technologii i partnera do budowy elektrowni jądrowych w Polsce" - dodał.

Umowa sprzedaży została podpisana przez wszystkie podmioty posiadające udziały w spółce PGE EJ 1. PGE posiadała 70 proc. udziałów w PGE EJ 1, a Enea, KGHM oraz Tauron po 10 proc. udziałów.

Cytowany w komunikacie prezes PGE Wojciech Dąbrowski poinformował, że w drugiej połowie 2021 roku PGE EJ 1 zakończy prace nad raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz Raportem Lokalizacyjnym, które są podstawą do uzyskania decyzji środowiskowej i lokalizacyjnej.