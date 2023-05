Najbogatszy Polak jednak nie przejmie Rafako

Spółka MS Galleon, należąca do Michała Sołowowa, jednego z najbogatszych Polaków, nie przejmie Rafako. Nie doszło do spełnienia wszystkich warunków zawieszających umowę kupna Rafako, a jednocześnie nie przedłużono terminu obowiązywania umowy.

W marcu 2022 r. Rafako i strategiczny inwestor spółki PBG podpisały warunkową umowę sprzedaży akcji i udziałów z MS Galleon AG, grupą kapitałową należącą do Michała Sołowowa.

Rafako odnotowało prawie 52 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przy 391 mln zł przychodów w 2022 roku. Spółka utworzyła także rezerwę o wartości 15 mln euro.

Michał Sołowow kontroluje takie firmy jak Synthos, Cersanit, Komfort czy Barlinek. Planuje wejść w sektor małych reaktorów jądrowych.

Zarządca PBG poinformował, że do 30 kwietnia 2023 r. nie doszło do spełnienia wszystkich warunków zawieszających wskazanych w umowie sprzedaży Rafako, zawartej 5 marca 2022 r. z MS Galleon.

Jedocześnie zarządca PBG poinformował, że do 30 kwietnia 2023 r. nie doszło do dalszego przedłużenia ani uzgodnienia woli przedłużenia, zastrzeżonego w umowie sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających.

Negocjacje trwały ponad rok i zakończyły się fiaskiem

Umowa przewidywała, że PBG ma sprzedać swoje udziały za 28,45 mln złotych. Ma dojść także do nowej emisji akcji o wartości do 280 mln zł.

Umowa była obwarowana szeregiem warunków, które miały zostać spełnione do 30 czerwca 2022 roku. Termin ten jednak później kilkukrotnie przedłużano.

Pierwszym warunkiem była oczywiście zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Kolejnymi m.in. doprowadzenie do ponownej synchronizacji po zakończonym postoju bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno III, rozliczenie projektów Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle z Gaz-Systemem, podpisania aneksu dotyczącego budowy EC Radlin z JSW Koks, końcowe rozliczenie z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, a wreszcie podpisania porozumienia dotyczącego dalszego finansowania z instytucjami finansowymi. Oczywiście wszystkie umowy i rozliczenia mają zostać dokonane „na warunkach satysfakcjonujących Inwestora”.

Ostatni aneks do umowy ws. sprzedaży Rafako podpisano 5 marca 2023 r. i właśnie on przewidywał, że strony mają się porozumieć do 30 kwietnia 2023 r.

Wyposażenie wnętrz, chemia i małe reaktory jądrowe

Od stycznia 2021 roku prezesem Rafako jest Radosław Domagalski-Łabędzki, któremu rada nadzorcza postawiła wówczas zadanie znalezienia nowego inwestora. W przeszłości współpracował z Michałem Sołowowem, któremu doradzał w kwestiach inwestycji w Azji.

Michał Sołowow kontroluje takie firmy jak m.in. Synthos, Cersanit, Komfort czy Barlinek. W latach 2020, 2021 i 2022 z majątkiem szacowanym na 15,6 mld złotych znalazł się na 1. miejscu listy najbogatszych Polaków magazynu Forbes.

Michał Sołowow postanowił zainwestować także w małe reaktory jądrowe (SMR). Spółka Orlen Synthos Green Energy (w której po 50 proc. udziałów mają PKN Orlen i grupa Synthos) poinformowała 27 kwietnia na Twitterze o złożeniu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska sześciu wniosków o tzw. decyzję zasadniczą dla elektrowni jądrowych z reaktorami BWRX-300.

Wnioski dotyczą lokalizacji: Włocławek, Stawy Monowskie koło Oświęcimia, Ostrołęka, Dąbrowa Górnicza, Kraków Nowa Huta, Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmująca Tarnobrzeg i Stalową Wolę.

Trudna sytuacja finansowa Rafako. Duża strata za 2022 rok

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej Rafako w 2022 roku wyniosła 48,4 mln zł, przy 265,4 mln zł przychodów.

Rafako poinformowało o utworzeniu rezerwy w wysokości 15 mln euro z tytułu roszczeń UAB Vilniaus Kogeneracine Jegaine związanych z umową na "Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin" w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie.

Spółka zastrzegła, że to właśnie korekta wyceny "Kontraktu Wilno" związana z utworzeniem wspomnianej rezerwy miała największy ujemny wpływ na wynik finansowy za czwarty kwartał i cały rok 2022.

W spółce jeszcze niedawno panował spory optymizm.

- Myślę, że bardzo szybko wrócimy do mainstreamu energetyki. Trudno mi sobie wyobrazić jakiś inny scenariusz. To jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, również akcjonariuszy mniejszościowych. Spółka odzyskuje wiarygodność, ma nowe perspektywy. Nie jest tajemnicą, że nasz nowy inwestor jest zaangażowany w procesy związane z małą energetyką jądrową i pewnie Rafako będzie miało udział w tym projekcie jądrowym - mówił w rozmowie z WNP.PL Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako.