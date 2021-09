Najbogatszy Polak rozkręca atomowe projekty. Dołączyć może też Orlen

Michał Sołowow rozpędza swoje atomowe projekty. Właśnie rozpoczął wspólny projekt z Zygmuntem Solorzem, którego celem jest budowa w Pątnowie elektrowni jądrowej. Równocześnie trwają prace nad szczegółami współpracy w tym obszarze z PKN Orlen. - Daliśmy sobie czas do końca września - powiedział WNP.PL Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Atomowa przyszłość

- Inwestując w energetykę nisko- i zeroemisyjną, musimy myśleć nad nowymi technologiami. Moim zdaniem takimi technologiami są właśnie SMR-y. Nie ograniczamy się jednak tylko i wyłącznie do rozmów z jednym partnerem - powiedział WNP.PL Daniel Obajtek.Czytaj także: Orlen naturalnym użytkownikiem małych reaktorów jądrowych Jak dodał, dla Orlenu technologie SMR są bardzo ważne, gdyż wpisują się w budowę filara energetycznego koncernu, w którym już są projekty gazowe czy offshore'owe.Jego zdaniem tego typu reaktory są przyszłością energetyki, są bezpieczne, można je dowolnie lokować, np. na terenach po byłych elektrowniach, wykorzystując istniejąca przyłącza.- To jest przyszłość świata, Polski i Europy. My jako firma, która buduje swój pion energetyczny, nie możemy być tu w tyle - dodał Daniel Obajtek. Jak wylicza Polski Instytut Ekonomiczny, na świecie realizowanych jest obecnie ponad 70 projektów budowy małych reaktorów jądrowych, tzw. SMR. Zainteresowanie tym rodzajem reaktorów rośnie też w Unii Europejskiej. Pod koniec czerwca odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące SMR zorganizowane przez Komisję Europejską.Szczególną uwagę tej technologii poświęcaj od blisko dekady Stany Zjednoczone. Departament energii USA uznaje SMR za potencjalnie konkurencyjne źródło dla istniejących reaktorów wielkoskalowych, głównie z powodu niższych kosztów budowy. SMR mają wspomóc osiąganie celów klimatycznych dzięki zerowej emisyjności wytwarzania energii.Jak zwracają uwagę analitycy PIE, oprócz produkcji energii elektrycznej mają one też zastosowanie w produkcji energii cieplnej, a w przypadku wysokotemperaturowych reaktorów (HTR) możliwe jest uzyskanie ciepła procesowego dla przemysłu, np. do produkcji wodoru.