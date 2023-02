Najgłębszy na świecie odwiert geotermalny staje się faktem. I to w Polsce

W lutym w Szaflarach rozpoczęto prace nad udostępnieniem odnawialnego źródła energii z wnętrza ziemi. Siedmiokilometrowy odwiert geotermalny będzie najgłębszym na świecie.

Odwiert, który powstanie w Szaflarach, będzie mierzyć 7 km. Na tej głębokości woda osiąga temperaturę powyżej 100 stopni Celsjusza.

Gmina Szaflary wykonała również projekty sieci geotermalnej w miejscowościach Szaflary, Zaskale, Bór i Bańska Niżna, gdzie zaprojektowano sieć o długości ok. 76,2 km.

Do mieszkańców czterech miejscowości gminy Szaflary oraz docelowo Nowego Targu popłynie woda podgrzewana naturalną energią z wnętrza ziemi. Aby można było do niej dotrzeć, w Szaflarach powstaje najgłębszy na świecie odwiert geotermalny.

Z myślą o lepszym jutrze. Prace przy odwiercie termalnym w Szaflarach już trwają

- Niecka podhalańska to jeden z najlepszych regionów geotermalnych w naszym kraju. Stąd tak licznie występujące w Małopolsce termy. Naturalna energia wykorzystywana jest także w produkcji energii elektrycznej oraz w ciepłownictwie. Odwiert, który powstanie w Szaflarach, będzie mierzyć 7 km. Na tej głębokości woda osiąga temperaturę powyżej 100 stopni Celsjusza. To ekologiczne rozwiązanie z myślą o przyszłych pokoleniach, z myślą o lepszym jutrze - mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas wtorkowej (14 lutego) wizyty w gminie Szaflary.

Koszt realizacji inwestycji to 107 198 724 zł. Pieniądze na inwestycję gmina pozyskała w całości z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Średnica otworu będzie zróżnicowana. Trudności mogą się dopiero pojawić

Wykonawcą odwiertu jest spółka UOS Drilling.



- Cieszę się, a jednocześnie czuję wielką odpowiedzialność za powodzenie tej inwestycji. Sukces może być albo bardzo duży, albo jeszcze większy, bo tutaj już na głębokości około 3600 m są bardzo duże zasoby wód termalnych. Uważam, że to najlepsze zasoby w kraju, bo oprócz wysokiej temperatury jest to woda słodka i w przeciwieństwie do wód zasolonych nie ma tutaj problemów na przykład z zatłaczaniem z powrotem pod ziemię - mówił w ubiegłym roku prezes zarządu UOS Drilling Arkadiusz Biedulski podczas uroczystego podpisania umowy na wykonanie najgłębszego odwiertu geotermalnego.

Prezes UOS Drilling powiedział, że podczas prac wiertniczych na pewno wystąpią różne trudności technologiczne, ponieważ jeszcze nikt nie wiercił na taką głębokość. Trudności mogą wystąpić np. podczas przewiercania poszczególnych warstw.

Średnica otworu będzie zróżnicowana, będzie zaczynała się od 13 cali i zawężała teleskopowo, stosownie do głębokości. W celu wydobycia urobku będzie wytłaczana ciecz, która jednocześnie będzie chłodziła głowicę wiercącą.

- Jeśli nie uda się osiągnąć założonych 7 kilometrów, przewiduje się dwa inne warianty i wykorzystanie wód z głębokości 3750 lub 4650 m - mówił w rozmowie z PortalSamorzadowy.pl Witold Kozłowski, marszałek woj. małopolskiego.

Nie tylko odwiert. Powstanie sieć geotermalna dla 4 miejscowości

Jak informuje Urząd Gminy Szaflary, samorząd ten wykonał również projekty sieci geotermalnej w miejscowościach Szaflary, Zaskale, Bór i Bańska Niżna, gdzie zaprojektowano sieć o długości ok. 76,2 km, w tym ok. 1070 przyłączy w 25 dystryktach. Wartość inwestycji to ponad 4,4 mln zł (w tym 85 proc. zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie).

Natomiast miasto Nowy Targ zrealizowało projekt magistrali o wartości około 1,5 mln zł. Dotacja na ten cel osiągnęła 85 proc. i została przekazana przez WFOŚiGW w Krakowie. Wszystkie bieżące działania obydwu samorządów są wspierane przez PEC Geotermię Podhalańską.

Gmina Szaflary wraz z miastem Nowy Targ przygotowuje się do aplikowania o środki na budowę nowej magistrali na terenie Szaflar i Nowego Targu w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”.