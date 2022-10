Najistotniejsze dla polskiego bezpieczeństwa spółki zostaną objęte dodatkowymi regulacjami

Chcemy, aby najistotniejsze dla polskiego bezpieczeństwa spółki były objęte dodatkowymi regulacjami - powiedział rzecznik PiS Radosław Fogiel, odnosząc się do projektu swojej formacji dotyczącego m.in. zarządów spółek Skarbu Państwa.

Nowe przepisy powołują Radę do spraw bezpieczeństwa strategicznego, która będzie oceniała przesłanki zawarte we wniosku dotyczącym np. odwołania członków organów nadzorczych oraz odwołania lub zawieszenia w czynnościach członków organów zarządzających.

Chodzi o spółki o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu: PERN, Orlen, PSE, Gaz-System, Polfa Tarchomin. Odwołanie ich zarządów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady.

Są różne rozwiązania zarządcze czy nadzorcze przyjęte w różnych krajach świata. Wyodrębniamy grupę takich najistotniejszych - z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa - spółek i chcemy, żeby one były objęte tymi dodatkowymi regulacjami - podkreślił Radosław Fogiel.

W poniedziałek (24 października) do Sejmu wpłynął poselski projekt noweli ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Projekt został przygotowany przez posłów PiS.

Zgodnie z projektem w skład tej Rady ma wchodzić pięciu członków, trzech z nich ma powoływać Sejm, po jednym - Senat i prezydent. Chodzi o spółki o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu: PERN, Orlen, PSE, Gaz-System, Polfa Tarchomin; odwołanie ich zarządów może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady.

Rzecznik PiS był pytany o tę propozycję podczas konferencji prasowej w Sejmie. "Projekt dotyczący Rady, która będzie organem opiniującym i stabilizującym niejako sytuację w zarządach pięciu strategicznych spółek z branży energetycznej, ale również, co niezwykle ważne, z branży farmaceutycznej, trafił do komisji, z tego co wiem, komisja będzie nad nim pracować i o szczegółach będziemy mogli rozmawiać, jak już ta ostateczna formuła zostanie wypracowana" - odpowiedział.

"Dzisiaj widzimy jak nigdy dotąd, jak ważne jest bezpieczeństwo - bezpieczeństwo energetyczne, ale również bezpieczeństwo łańcuchów dostaw w niepewnych czasach na świecie" - mówił o celach proponowanego rozwiązania Fogiel. "Są różne rozwiązania zarządcze czy nadzorcze przyjęte w różnych krajach świata" - dodał. "Wyodrębniamy grupę takich najistotniejszych - z punktu widzenia polskiego bezpieczeństwa - spółek i chcemy, żeby one były objęte tymi dodatkowymi regulacjami" - podkreślił.

Odpierając potencjalne zarzuty, że te kwestie reguluje Kodeks spółek handlowych, rzecznik PiS mówił, że "kodeksy jako ustawy regulujące szerokie zakresy bardzo często dopuszczają regulacje szczegółowe na podstawie ustaw". "Ksh dopuszcza łączenie się podmiotów, chociaż w niektórych sytuacjach wchodzą w grę przepisy antymonopolowe na przykład" - dodał.

Istotne jest zagwarantowanie realizacji spójnej strategii spółek o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa

Autorzy projektu przekonują, że w okresie przemian na rynku energetycznym, związanych z wdrażaniem tzw. Europejskiego Zielonego Ładu oraz z uwagi na rosyjską agresję na Ukrainę, "niezwykle istotne jest zagwarantowanie realizacji spójnej strategii spółek o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i regionu, zwłaszcza w ramach przedsięwzięć długofalowych, które umożliwią utrzymanie jej konkurencyjności oraz zapewnienie dostaw energii elektrycznej i paliw".

Z projektowanej noweli wynika, że kadencja organów nadzorczych i organów zarządzających PERN, Orlenu, PSE, Gaz-Systemu oraz Polfy jest wspólna i trwa 5 lat. "Odwołanie członków organów nadzorczych oraz odwołanie i zawieszenie w czynnościach członków organów zarządzających, spółek (...) może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej pozytywnej opinii Rady do spraw bezpieczeństwa strategicznego" - napisano w projekcie.