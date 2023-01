Największa biogazowania we Francji dostarczy gaz do 14 tysięcy domów

Koncern paliwowy TotalEnergies ogłosił, że uruchomił we Francji największą biogazownię, która będzie zasilana odpadami z przetwórstwa kukurydzy. Gaz tłoczony do sieci trafi do 14 tysięcy odbiorców.

W pobliżu Pau w rejonie Pirenejów koncern TotalEnergies wybudował największą we Francji biogazownię, która będzie przerabiać odpady pochodzące z przetwórstwa kukurydzy w lokalnych zakładach oraz od rolników indywidualnych.

Początkowo produkcja biogazu w 2023 roku sięgnie 69 GWh czyli równowartość rocznego zużycia 14 tysięcy gospodarstw domowych. Przy okazji pozwoli to odzyskać 95 tysięcy odpadów pochodzenia roślinnego. Pełna moc zostanie osiągnięta za dwa lata, gdy produkcja przekroczy 160 GWh gazu pochodzenia roślinnego.

- Odzyskiwane są produkty uboczne z przemysłowego przerobu kukurydzy, zwłaszcza rozdrobiona łuska, która jest składowana, kiszona, a następnie po zakończeniu fermentacji wychwytywany jest gaz. Surowiec do produkcji będzie pozyskiwany z rejonu oddalonego maksymalnie do 30 kilometrów od biogazowni - czytamy w komunikacie TotalEnergies.

Planowane jest poszerzenie odzysku o obornik bydlęcy i świński oraz odpady z przemysłu produkcji gotowych posiłków. Koncern zamierza także nawiązać współpracę z sieciami supermarketów, zakładów zbiorowego żywienia i firmami oczyszczania w miastach zbierającymi biomasę.

Nawóz zwany profermentem wykorzystywany będzie przez rolników ponieważ zawiera duże ilości azotu, potasu oraz fosforanów i związków sodu. W tym roku z największej biogazowni pozyskanych zostanie 89 tysięcy ton naturalnego nawozu.

TotalEnergies ma obecnie 8 biogazowni we Francji, dwie w Stanach Zjednoczonych, w tym jedną w budowie oraz jedną w Indiach.

W grudniu ubiegłego roku sfinalizował zakup Polskiej Grupy Biogazowej dysponującej w naszym kraju 15 elektrociepłowniami opalanymi biogazem oraz dwiema farmami wiatrowymi. Wniosek o zgodę na realizację tego przejęcia wpłynął do UOKiK 20 grudnia i obecnie trwa procedura związana z wydaniem zezwolenia.