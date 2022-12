Największa firma budowlana w Polsce liczy na miliardy. Ma nowy plan

Budimex, największa firma budowlana w Polsce, dostrzegł okazję na sowite kontrakty w energetyce.

O inwestycjach w offshore, potencjale farm wiatrowych na lądzie oraz o tym co dla sektora budowlanego oznacza brak nowych projektów na kolei rozmawiamy z Dariuszem Blocherem, członkiem rady nadzorczej firmy budowlanej Budimex.

Podpisane we wrześniu 2021 roku porozumienie sektorowe dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce stawia konkretne cele, jeśli chodzi o udział polskich firm przy inwestycjach w pierwszą fazę budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Chodzi o tzw. local content, który w dokumencie przed realizacją określono na 20-30 proc. łącznej wartości instalacyjnej i eksploatacyjnej dla projektów farm o mocy 5,9 GW realizowanych obecnie.

Przyszłe projekty, to już nawet 50 proc. udziału firm z polskimi korzeniami. W praktyce chodzi o dziesiątki miliardów złotych.

Problem jest taki, że te wartości stanowią tylko „miękką” deklarację.

- Liczę, że nie tylko te drobne prace lądowe zostaną po polskiej stronie, ale także więcej będziemy mogli zrobić. To jednak będzie zależało od tego jak bardzo odpowiedzialny jest inwestor. Im bardziej odpowiedzialnym, tym bardziej będzie brał pod uwagę polskich wykonawców - mówi Dariusz Blocher z Budimeksu.

Zobacz całą rozmowę z Dariuszem Blocherem, członkiem rady nadzorczej Budimeksu w naszym Youtube’owym „Kanale Gospodarczym”:

Jak mówi – firma była gotowa wejść w projekty offshore i zaoferować nawet do kilkuset milionów euro.

- Było kilka firm, w tym Budimex, które chciały partycypować jako udziałowiec takiego projektu. Na razie nam to się nie udało. To byłby najlepszy sposób na to, żeby zabezpieczyć tzw. local content. Gdy jest się inwestorem, to łatwiej mi jest być wykonawcą. Teraz w zasadzie bardzo dużo będzie zależało od inwestorów, czyli spółek koncesyjnych, gdzie jest najczęściej polski podmiot - dodaje Blocher.

Najbardziej interesujące dla tej spółki byłoby wejście w partnerstwo na poziomie konsorcjalnym z zagranicznymi firmami wykonawczymi i uczenie się w praktyce od nich budowy infrastruktury energetycznej na morzu.

Zdaniem członka rady nadzorczej Budimeksu oraz wieloletniego prezesa tej firmy polskie przedsiębiorstwa szeroko skorzystają na planowanym odblokowaniu inwestycji w energetykę wiatrową na lądzie.

Duże problemy z inwestycjami kolejowymi. Brak unijnych pieniędzy to katastrofa dla całej branży

Kolej jest gotowa na wielkie inwestycje, ale… nie ma na nie pieniędzy. PKP Polskie Linie Kolejowe przygotowały projekty, ale nie może tych przetargów rozstrzygać.

- Zawsze jak ta 7 letnia perspektywa unijna się kończyła, to był dołek. Kluczowe jest takie działanie, żeby ten dołek był jak najmniejszy. Dobre jest to, że PKP PLK ma przygotowane projekty, a takiej sytuacji nie było 7 lat temu. Te przetargi jednak są nierozstrzygnięte, bo PKP PLK czeka na unijne finansowanie. Te środki miały pochodzić z KPO. Więc jest to też temat istotny z punktu widzenia kolei - ostrzega Blocher z Budimeksu.

Sugeruje, że rozwiązaniem na obecną chwilę byłoby większe , tymczasowe zaangażowanie środków z budżetu państwa. To pozwoliłoby ruszyć z pracami i przy okazji uspokoić sytuacje w branży budowlanej.

- Sytuacja przedsiębiorstw z branży jest lepsza niż te kilka lat temu. Wszyscy mamy więcej pieniędzy i to nam pozwoli przetrwać dłuższy okres. Wchodzimy w moment kryzysu z lepsza sytuacją, z dużymi perspektywami – mamy gigantyczny program budowy dróg krajowych, prawdopodobnie zaraz będzie plan dla kolei, jest tez CPK i infrastruktura towarzysząca. Doliczyć trzeba też inwestycje w energetyce. Wszystko to są gigantyczne pieniądze, ale jednak za 2-3 lata - podsumowuje.

