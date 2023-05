Największa na świecie elektrownia atomowa stoi, bo jej pracownik zgubił dokumenty

Po tym, jak pracownik Tokyo Electric Power Company zgubił dokumenty dotyczące bezpieczeństwa elektrowni atomowej Kashiwazaki-Kariwa, japoński urząd nadzoru siłowni atomowych postanowił, że zakład nadal nie zostanie dopuszczony do ruchu.

Od 12 lat największa elektrownia atomowa na świecie Kashiwazaki-Kariwa nie produkuje energii.

Tokyo Electric Power Company chciałoby uruchomić zakład, ale brakuje na to zgody urzędu nadzoru siłowni atomowych.

Zagubione dokumenty mogą potwierdzać bałagan w zakładzie.

Choć formalnie już w ubiegłym tygodniu było wiadomo, że uruchomienie elektrowni odwlecze się, to wydarzenia z tego tygodnia utwierdziły japoński Urząd Regulacji Jądrowych, nadzorujący 33 japońskie reaktory atomowe, że brak zgody na uruchomienie siłowni jest jak najbardziej zasadny.

Gigant nie produkuje energii już od ponad 10 lat

Kashiwazaki-Kariwa to gigant. Pod względem zainstalowanej mocy zakład wyprzedza tylko 10 innych elektrowni na świecie (dziewięć wodnych i jedna gazowa). Dysponujący mocą 7965 MW z siedmiu bloków zakład w prefekturze Niiagata byłby największym na świecie producentem energii z bloków jądrowych.

Byłby, ponieważ od ponad dekady praca elektrowni jest zawieszona. To pokłosie dwóch silnych trzęsień ziemi. Pierwsze miało miejsce w 2007 roku – po nim elektrownia ponownie została uruchomiona w roku 2009. Drugie trzęsienie z 2011 roku, które doprowadziło do zniszczenia elektrowni atomowej Fukushima, skutkowało wyłączeniem także Kashiwazaki-Kariwa.

Zakład miał być już kilkakrotnie ponownie uruchomiony, jednak pomimo starań Tokyo Electric Power Company (TEPCO) do tego nie doszło. Teraz decyzja ponownie dla właściciela okazała się negatywna.

Ciekawe są jednak tego przyczyny. Pierwszą były wciąż niedociągnięcia dotyczące zabezpieczenia elektrowni. Być może udałoby się wdrożyć poprawki, lecz niespodziewany cios dla TEPCO nadszedł od jednego z pracowników.

Pozostawienie dokumentów może świadczyć o bałaganie w firmie

Ten bowiem wychodząc z zakładu, pozostawił na dachu swojego samochodu dokumenty dotyczące bezpieczeństwa zakładu. Tu mamy do czynienia z dwiema wersjami wydarzeń. Pierwsza mówi, że pracownik po prostu jadąc, „rozsiał” dokumenty wzdłuż drogi. Druga, że zostały one skradzione przez nieznaną osobę po tym, jak zostały pozostawione na dachu już zaparkowanego auta.

Na razie policja odzyskała część dokumentów. Jednak los 38 stron wciąż jest nieznanych. Dotyczą one dość wrażliwych aspektów funkcjonowania zakładu, w tym m.in. bezpieczeństwa pożarowego czy działań w wypadku zagrożeń tsunami.

Zarówno pracownik, jak i jego kierownik elektrowni otrzymali ostrzeżenia, a TEPCO zapewniło, że dopilnuje, aby wszyscy pracownicy przestrzegali surowych zasad dotyczących zabierania dokumentów i informacji poza teren zakładu.

Tyle, że zagubienie dokumentów to - zdaniem organów kontrolnych - kolejny dowód na to, że w firmie wciąż nie przykłada się należytej wagi do kwestii bezpieczeństwa.