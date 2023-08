Największa pływająca farma wiatrowa osiągnęła pełną moc

Największa na świecie pływająca farma wiatrowa - Hywind Tampen - zlokalizowana w Norwegii na Morzu Północnym produkuje energię elektryczną na pełną moc. Dzięki temu ma być możliwe ograniczenie emisji CO2 o około 200 tysięcy ton.

Zgodnie z założeniami technicznymi w połowie sierpnia tego roku największa na świecie pływająca farma wiatrowa w Norwegii osiągnęła pełną moc wytwórczą 88 Megawatów z zainstalowanych wiatraków. Wstępny rozruch nastąpił w listopadzie 2022 roku.

Hywind Tampen zlokalizowana jest na pełnym morzu w odległości około 140 kilometrów od zachodniego wybrzeża Norwegii. Składa się z 11 turbin wiatrowych, które zostały przymocowane do pływającej podstawy zakotwiczonej do dna morskiego. Ta technologia stosowana jest dla inwestycji realizowanych na głębokiej wodzie.

Pływająca farma wiatrowa zasili morskie platformy wydobywcze

Farma jest oddalona zaledwie kilka kilometrów od działających platform, na których prowadzone jest wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego. Produkowany prąd pozwoli na zaspokojenie około 35 procent potrzeb pięciu platform w tym: Gullfaks i Snorre i zmniejszy emisję CO2 o 200 tysięcy ton. Stanowi to 0,4 procent całkowitej emisji w Norwegii w 2022 roku.

Projekt realizowany był przez Equinor we współpracy z austriackim koncernem paliwowym OMV i Vaar Energii, która jest spółką zależną włoskiego Eni. Koszt budowy początkowo szacowano na 5,2 miliarda koron norweskich czyli około 492 miliony dolarów. Jednak ze względu na uwarunkowania techniczne i oczekiwanie na dostawy turbin ostateczny koszt wzrósł do 7,4 miliarda koron to jest 692 milionów dolarów.

Equinor na budowę pływającej farmy otrzymał 280 milionów dolarów dotacji

Warto przy tym dodać, że Equinor na tę inwestycję otrzymał specjalną dotację rządową w wysokości 2,9 miliarda koron czyli 280 milionów dolarów. Teraz jednak mają być realizowane projekty o charakterze komercyjnym.

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju odnawialnych źródeł energii do 2040 roku Norwegia chce posiadać około 30 Gigawatów mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych. Już jesienią tego roku ogłoszone zostaną przetargi na budowę komercyjnych farm, w tym trzy projekty dotyczyć modelu pływających wiatraków.